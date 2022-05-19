https://uz.sputniknews.ru/20220519/uzbekistanki-zavoevali-dve-medali-na-chm-po-boksu-24657475.html

Узбекистанки завоевали две медали на ЧМ по боксу

Узбекистанки завоевали две медали на ЧМ по боксу

Это самый высокий результат за всю историю узбекистанской школы женского бокса.

2022-05-19T10:24+0500

2022-05-19T10:24+0500

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спорт

чемпионат мира по боксу

бокс

чемпионат мира 2022

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила свое участие в чемпионате мира с двумя бронзовыми медалями. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет страны.По данным пресс-службы НОК, в полуфинале узбекистанская спортсменка Мохира Абдуллаева, которая выступала в весовой категории свыше 81 кг, из-за травмы не смогла продолжить бой против Хайжа Марди из Марокко. Победу сопернице Абдуллаевой судьи присудили досрочно.Азиза Якубова, выступавшая в категории до 50 кг, в поединке уступила на ринге Ингрит Валенсии из Колумбии.Таким образом, впервые в копилке женской сборной Узбекистана – две бронзовые медали мирового первенства по боксу. Это самое высокое достижение в истории узбекистанской школы среди женщин.Напомним, что всего в состав сборной страны на ЧМ-2022 в Турции вошли шесть спортсменок. Это Турсуной Рахимова (52 кг); Ситора Турдибекова (57 кг); Азиза Якубова (50 кг); Навбахор Хамидова (66 кг); Мохира Абдуллаева (+81 кг) и Нозимахон Бултурова.

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чемпионат мира по боксу, бокс, чемпионат мира 2022, узбекистан