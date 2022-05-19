https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-uzbekistane-startoval-turisticheskiy-forum-shos-24659456.html

В Узбекистане стартовал туристический форум ШОС

В Узбекистане стартовал туристический форум ШОС

В первый день форума прошла встреча руководителей туристических администраций государств-членов организации.

2022-05-19T11:29+0500

2022-05-19T11:29+0500

2022-05-19T11:29+0500

общество

туризм

шос

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС, сообщает корреспондент Sputnik.Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие" приурочен к Саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.В настоящее время проходит встреча руководителей туристских администраций государств – членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также международные эксперты по развитию туризма и сохранению культурного наследия.Цели форума - укрепить между государствами-членами туристическое взаимодействие, доверие, дружбу и добрососедство; развивать торгово-экономическое сотрудничество, укреплять мир и безопасность; поддерживать и сохранять культурно-исторические объекты; продвигать туристический потенциал государств-членов ШОС."Благодаря активной и всесторонней поддержке руководства страны, туристический рынок Узбекистана широко открыл свои двери для международных туристов. За короткий период количество безвизовых стран увеличилось с 9 до 92. Дальнейшее развитие туристических связей со странами ШОС – приоритетное для нас направление. Пространство ШОС, охватывающее 44% всего населения нашей планеты – это огромный туристический рынок, потенциал которого не реализован полностью. Так, в 2019 году из стран ШОС для отдыха заграницу выехало около 250 млн туристов (Индия 27 млн, Китай 155 млн, Узбекистан 1,7 млн, Казахстан 206 тыс., Таджикистан 31 тыс., Россия 20 млн). Мы должны объединить усилия и направить данный поток в первую очередь на развитие "внутреннего туризма ШОС", - сказал Азиз Абдухакимов.Руководители туристских администраций одобрили проект "Соглашения между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма" и договорились подписать в ходе Саммита.Сегодня перед туриндустрией Узбекистана поставлены серьезные задачи по ускоренному возобновлению въездного туризма и увеличению внутреннего туризма до 10 млн. человек.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

туризм, шос