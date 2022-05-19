https://uz.sputniknews.ru/20220519/zaschischayut-li-kompyuternye-ochki-ot-vrednogo-izlucheniya-24677706.html

Защищают ли компьютерные очки от вредного излучения

Защищают ли компьютерные очки от вредного излучения

Помогают ли компьютерные очки защитить зрение рассказывает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова.

2022-05-19T22:59+0500

2022-05-19T22:59+0500

2022-05-19T22:59+0500

это интересно

зрение

компьютер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/69/71/697181_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_545c15bc9256484621b87af67d18148c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Компьютерные очки защищают от синего излучения, снимая напряжение, объясняет офтальмолог Наталья Ворошилова.По ее словам, для очков используются линзы со специальным покрытием, которое обладает высокой проникающей способностью в ткани. По словам специалиста, однозначного мнения насчет реальной защиты компьютерных очков от синего фильтра, которое напрямую влияет на наше зрение, нет."Дискуссия о пользе очков, блокирующих синий фильтр, идет как в научных кругах, так и в популярных источниках информации. Есть научные публикации, подтверждающие пользу "синих фильтров", так же есть исследования, которые говорят о бесполезности блю-блокеров. Поэтому однозначного мнения насчет реальной пользы компьютерных очков нет", — объясняет офтальмолог.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зрение, компьютер