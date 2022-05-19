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Защищают ли компьютерные очки от вредного излучения
Защищают ли компьютерные очки от вредного излучения
Помогают ли компьютерные очки защитить зрение рассказывает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова.
2022-05-19T22:59+0500
2022-05-19T22:59+0500
это интересно
зрение
компьютер
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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Компьютерные очки защищают от синего излучения, снимая напряжение, объясняет офтальмолог Наталья Ворошилова.По ее словам, для очков используются линзы со специальным покрытием, которое обладает высокой проникающей способностью в ткани. По словам специалиста, однозначного мнения насчет реальной защиты компьютерных очков от синего фильтра, которое напрямую влияет на наше зрение, нет."Дискуссия о пользе очков, блокирующих синий фильтр, идет как в научных кругах, так и в популярных источниках информации. Есть научные публикации, подтверждающие пользу "синих фильтров", так же есть исследования, которые говорят о бесполезности блю-блокеров. Поэтому однозначного мнения насчет реальной пользы компьютерных очков нет", — объясняет офтальмолог.
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зрение, компьютер

Защищают ли компьютерные очки от вредного излучения

22:59 19.05.2022
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Пользователь за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
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Помогают ли компьютерные очки защитить зрение рассказывает врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова.
ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Компьютерные очки защищают от синего излучения, снимая напряжение, объясняет офтальмолог Наталья Ворошилова.
По ее словам, для очков используются линзы со специальным покрытием, которое обладает высокой проникающей способностью в ткани.
"Таким образом, излучение, проникая в сетчатку, способствует дегенеративным изменениям, провоцируя оксидативный стресс. Такая нагрузка приводит к заболеваниям сетчатки глаза и ухудшению зрения. Компьютерные очки защищают от синих фильтром, уменьшая напряжение и улучшая эргономику зрения", — объяснила врач.
По словам специалиста, однозначного мнения насчет реальной защиты компьютерных очков от синего фильтра, которое напрямую влияет на наше зрение, нет.
"Дискуссия о пользе очков, блокирующих синий фильтр, идет как в научных кругах, так и в популярных источниках информации. Есть научные публикации, подтверждающие пользу "синих фильтров", так же есть исследования, которые говорят о бесполезности блю-блокеров. Поэтому однозначного мнения насчет реальной пользы компьютерных очков нет", — объясняет офтальмолог.
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