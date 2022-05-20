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Как быстро успокоиться при стрессе
Как быстро успокоиться при стрессе
Клинический психолог Елена Дорош рассказывает о нескольких эффективных способах, которые помогут успокоиться в стрессовых ситуациях.
2022-05-20T07:01+0500
2022-05-20T08:30+0500
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стресс
психолог
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Расслабиться при стрессе поможет недолгая физическая активность, направленная на вымещение негативных эмоций, объясняет клинический психолог Елена Дорош.По словам специалиста, человеческие эмоции — это "выплеск" определенных гормонов. Поэтому при ощущении острых, негативных эмоций необходимо дать организму возможность адекватно уравновесить это состояние. Также она советует прогуляться быстрым шагом на свежем воздухе, пробежать несколько метров или попрыгать на месте. Может быть полезным уединиться в каком-нибудь месте и помахать руками и ногами несколько минут. Организм должен выбросить накопившуюся энергию, почувствовать легкую, приятную усталость, отмечает Дорош.Еще одним способом, который поможет успокоиться, психолог назвала практику "одноминутное дыхание", которая активно практикуется в йоге.Для этого нужно:Вдох по продолжительности должен быть равен выдоху.
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стресс, психолог

Как быстро успокоиться при стрессе

07:01 20.05.2022 (обновлено: 08:30 20.05.2022)
© Foto : PixabayГрустный человек
Грустный человек - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2022
© Foto : Pixabay
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Клинический психолог Елена Дорош рассказывает о нескольких эффективных способах, которые помогут успокоиться в стрессовых ситуациях.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Расслабиться при стрессе поможет недолгая физическая активность, направленная на вымещение негативных эмоций, объясняет клинический психолог Елена Дорош.
По словам специалиста, человеческие эмоции — это "выплеск" определенных гормонов. Поэтому при ощущении острых, негативных эмоций необходимо дать организму возможность адекватно уравновесить это состояние.

"Например, при страхе, злости организм входит в состояние "бей, беги, замри", подготавливаясь к определенной физической активности. Важно не подавлять в себе эти эмоции, а дать им выход, "выплеснуть" эти гормоны. Совет по типу "побить подушку" в таком случае будет самым действенным", — говорит она.

Также она советует прогуляться быстрым шагом на свежем воздухе, пробежать несколько метров или попрыгать на месте. Может быть полезным уединиться в каком-нибудь месте и помахать руками и ногами несколько минут. Организм должен выбросить накопившуюся энергию, почувствовать легкую, приятную усталость, отмечает Дорош.
Еще одним способом, который поможет успокоиться, психолог назвала практику "одноминутное дыхание", которая активно практикуется в йоге.
"В психотерапии отмечается взаимосвязь между глубоким дыханием и эмоциями. Когда мы находимся в состоянии стресса или повышенной эмоциональной возбудимости, наше дыхание становится поверхностным и неглубоким. Если мы поменяем рисунок дыхания, начнем дышать полной грудью и направлять воздух в живот, активируя диафрагму, это поможет переключить наше эмоциональное состояние и сконцентрироваться на своих ощущениях. Дополнительно можно включить дыхательные упражнения, направленные на работу диафрагмы: сделать глубокий вдох полной грудью или животом и медленно выдохнуть", — отметила Дорош.
Для этого нужно:
сложить руку так, чтобы указательный и средний палец находились на межбровье;
большим пальцем закрыть правую ноздрю, сделать глубокий вдох через левую;
безымянным пальцем закрыть левую ноздрю, сделать выдох через правую.
Вдох по продолжительности должен быть равен выдоху.
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