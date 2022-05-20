Как быстро успокоиться при стрессе
07:01 20.05.2022 (обновлено: 08:30 20.05.2022)
© Foto : PixabayГрустный человек
© Foto : Pixabay
Клинический психолог Елена Дорош рассказывает о нескольких эффективных способах, которые помогут успокоиться в стрессовых ситуациях.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Расслабиться при стрессе поможет недолгая физическая активность, направленная на вымещение негативных эмоций, объясняет клинический психолог Елена Дорош.
По словам специалиста, человеческие эмоции — это "выплеск" определенных гормонов. Поэтому при ощущении острых, негативных эмоций необходимо дать организму возможность адекватно уравновесить это состояние.
"Например, при страхе, злости организм входит в состояние "бей, беги, замри", подготавливаясь к определенной физической активности. Важно не подавлять в себе эти эмоции, а дать им выход, "выплеснуть" эти гормоны. Совет по типу "побить подушку" в таком случае будет самым действенным", — говорит она.
Также она советует прогуляться быстрым шагом на свежем воздухе, пробежать несколько метров или попрыгать на месте. Может быть полезным уединиться в каком-нибудь месте и помахать руками и ногами несколько минут. Организм должен выбросить накопившуюся энергию, почувствовать легкую, приятную усталость, отмечает Дорош.
Еще одним способом, который поможет успокоиться, психолог назвала практику "одноминутное дыхание", которая активно практикуется в йоге.
"В психотерапии отмечается взаимосвязь между глубоким дыханием и эмоциями. Когда мы находимся в состоянии стресса или повышенной эмоциональной возбудимости, наше дыхание становится поверхностным и неглубоким. Если мы поменяем рисунок дыхания, начнем дышать полной грудью и направлять воздух в живот, активируя диафрагму, это поможет переключить наше эмоциональное состояние и сконцентрироваться на своих ощущениях. Дополнительно можно включить дыхательные упражнения, направленные на работу диафрагмы: сделать глубокий вдох полной грудью или животом и медленно выдохнуть", — отметила Дорош.
Для этого нужно:
сложить руку так, чтобы указательный и средний палец находились на межбровье;
большим пальцем закрыть правую ноздрю, сделать глубокий вдох через левую;
безымянным пальцем закрыть левую ноздрю, сделать выдох через правую.
Вдох по продолжительности должен быть равен выдоху.