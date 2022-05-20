https://uz.sputniknews.ru/20220520/kak-bystro-uspokoitsya-pri-stresse-24677863.html

Как быстро успокоиться при стрессе

Как быстро успокоиться при стрессе

Клинический психолог Елена Дорош рассказывает о нескольких эффективных способах, которые помогут успокоиться в стрессовых ситуациях.

2022-05-20T07:01+0500

2022-05-20T07:01+0500

2022-05-20T08:30+0500

это интересно

стресс

психолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/16/21465310_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_899ba2c6396c4ac977bea83239c34429.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Расслабиться при стрессе поможет недолгая физическая активность, направленная на вымещение негативных эмоций, объясняет клинический психолог Елена Дорош.По словам специалиста, человеческие эмоции — это "выплеск" определенных гормонов. Поэтому при ощущении острых, негативных эмоций необходимо дать организму возможность адекватно уравновесить это состояние. Также она советует прогуляться быстрым шагом на свежем воздухе, пробежать несколько метров или попрыгать на месте. Может быть полезным уединиться в каком-нибудь месте и помахать руками и ногами несколько минут. Организм должен выбросить накопившуюся энергию, почувствовать легкую, приятную усталость, отмечает Дорош.Еще одним способом, который поможет успокоиться, психолог назвала практику "одноминутное дыхание", которая активно практикуется в йоге.Для этого нужно:Вдох по продолжительности должен быть равен выдоху.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стресс, психолог