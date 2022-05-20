https://uz.sputniknews.ru/20220520/ministr-kultury-rossii-olga-lyubimova-vosxitilas-samarkandom-24688731.html
Министр культуры России Ольга Любимова восхитилась Самаркандом
Министр культуры России Ольга Любимова восхитилась Самаркандом
Ольга Любимова призвала сохранить культурное наследие Узбекистана.
2022-05-20T13:40+0500
2022-05-20T13:40+0500
2022-05-20T13:40+0500
россия
министр
культура
самарканд
культурное наследие
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24688539_0:0:3266:1838_1920x0_80_0_0_7a5cf16e02a1da2e774caa8cfd4d201a.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Министр культуры России Ольга Любимова отметила важность сохранения культурного наследия, так как именно его объекты становятся местом притяжения туристов по всему миру."Буквально несколько дней назад мне самой удалось убедится, насколько прекрасно побыть туристом, проникнутся культурой, традициями и иметь возможность насладиться уникальной архитектурой главных достопримечательностей Самарканда", - рассказала Любимова.В связи с этим министр отметила уникальность проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитажа, Третьяковской галереи, Российского этнографического музея, Государственного исторического музея, а также Музея Востока и научного сообщества."В целях сохранения и популяризации культуры Узбекистана, которая также стала частью культурного наследия для десятка стран мира, бок о бок трудились сотни экспертов", - подчеркнула министр.По словам Любимовой, это и является "примером объединяющей роли культуры, которая на протяжении всей многовековой истории человечества поддерживала людей и дарила им надежду".Она особо выделила, что Россия очень трепетно относится к вопросам сохранения и популяризации культурного наследия.Министр сообщила, что 2022 год объявлен "Годом культурного наследия народов России".
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24688539_168:0:2892:2043_1920x0_80_0_0_346ffb36ad90c83b67a04c73f76a46fd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министр, культура, самарканд, культурное наследие, узбекистан
Министр культуры России Ольга Любимова восхитилась Самаркандом
Ольга Любимова призвала сохранить культурное наследие Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Министр культуры России Ольга Любимова отметила важность сохранения культурного наследия, так как именно его объекты становятся местом притяжения туристов по всему миру.
"Буквально несколько дней назад мне самой удалось убедится, насколько прекрасно побыть туристом, проникнутся культурой, традициями и иметь возможность насладиться уникальной архитектурой главных достопримечательностей Самарканда", - рассказала Любимова.
В связи с этим министр отметила уникальность проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитажа, Третьяковской галереи, Российского этнографического музея, Государственного исторического музея, а также Музея Востока и научного сообщества.
"В целях сохранения и популяризации культуры Узбекистана, которая также стала частью культурного наследия для десятка стран мира, бок о бок трудились сотни экспертов", - подчеркнула министр.
По словам Любимовой, это и является "примером объединяющей роли культуры, которая на протяжении всей многовековой истории человечества поддерживала людей и дарила им надежду".
Она особо выделила, что Россия очень трепетно относится к вопросам сохранения и популяризации культурного наследия.
Министр сообщила, что 2022 год объявлен "Годом культурного наследия народов России".