https://uz.sputniknews.ru/20220520/prognoz-pogody-na-20-maya-24678567.html

Прогноз погоды на 20 мая

Прогноз погоды на 20 мая

О погоде на сегодня читайте в материале.

2022-05-20T08:45+0500

2022-05-20T08:45+0500

2022-05-20T08:45+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узгидромете предупредили, что сегодня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.В столице сегодня небольшая, временами переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 16-18, днем 28-30 градусов.По Каракалпакстану, Хорезмской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19, днем 30-35 градусов.По Бухарской и Навоийской областям переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19, днем 30-35 градусов.По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-19, днем 27-32 градуса.По Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20, днем 30-35 градусов.По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с,при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, днем 25-30 градусов.По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, временами сильные. Ветер восточный7-12 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15, днем 17-22 градуса.

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погода