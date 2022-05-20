https://uz.sputniknews.ru/20220520/shoygu-zayavil-chto-bolee-1900-natsionalistov-s-azovstali-sdalis-v-plen-24692904.html

Шойгу заявил, что более 1900 националистов с "Азовстали" сдались в плен

Шойгу заявил, что более 1900 националистов с "Азовстали" сдались в плен

Такое заявление Сергей Шойгу сделал на коллегии Минобороны России в пятницу.

2022-05-20T16:02+0500

2022-05-20T16:02+0500

2022-05-20T16:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

национализм

пленные

минобороны рф

заявление

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Свыше 1900 украинских националистов, которых заблокировали на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен. Об этом в пятницу сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.По заявлению Шойгу, российским военнослужащим также удалось вывести 177 мирных жителей, включая 85 женщин и 47 детей. Им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.В ходе коллегии Минобороны министр напомнил, что ранее 1387 украинских морских пехотинцев уже сложили оружие.Кроме этого он заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению. Группировки ВС России, ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.Также Шойгу рассказал, что попытка украинских сил захватить остров Змеиный обернулась полным провалом. Российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за 3 суток уничтожены 4 самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и 3 катера.Помимо прочего, на фоне намерения Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО в Западном военном округе до конца 2022 года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.По словам министра с начала спецоперации из опасных районов ДНР и ЛНР, а также с Украины в Россию было эвакуировано свыше 1,3 млн человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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сергей шойгу, национализм, пленные, минобороны рф, заявление