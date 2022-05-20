https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-primet-chempionat-azii-po-futbolu-sredi-jenschin-24689878.html

Узбекистан примет чемпионат Азии по футболу среди женщин

Узбекистан примет чемпионат Азии по футболу среди женщин

Первенство континента по футболу среди женщин пройдет с 15 по 28 августа текущего года.

2022-05-20T15:01+0500

2022-05-20T15:01+0500

2022-05-20T15:01+0500

спорт

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футбол

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан стал одной из двух стран-хозяев ЧА-2022 по футболу среди женщин. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола (AFC).По данным AFC, полный состав клубов-участников еще утверждается.Среди заявленных стран — Индия, Иран, Иордания, Мьянма, Тайвань, Таиланд и Узбекистан.Напомним: олимпийская женская сборная Узбекистана по футболу стала обладателем кубка CAFA-2019 Women’s Championship в Душанбе.Ранее AFC обратилась к Японии по вопросу переноса Кубка Азии-2023. Первенство должно было пройти в Китае с 16 июня по 16 июля, но китайская сторона отказалась от проведения соревнований из-за ковидных ограничений в стране.Читайте также:Молодежная сборная Узбекистана обыграла сверстников на CAFA-2022 — фото

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чемпионат азии, футбол