https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-voshel-v-spisok-prioritetnyx-napravleniy-rossiyskogo-eksporta-24684360.html
Узбекистан вошел в список приоритетных направлений российского экспорта
Узбекистан вошел в список приоритетных направлений российского экспорта
Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта страны.
2022-05-20T12:21+0500
2022-05-20T12:21+0500
2022-05-20T12:21+0500
экономика
узбекистан
экспорт
российский экспортный центр
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в карту приоритетных направлений для экспорта России. Ее составил российский экспортный центр (РЭЦ) для удобства российских компаний, чтобы они смогли перенастроить бизнес в текущих условиях. Об этом рассказал зампред правления Росэксимбанка, который входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ, Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022".Во вторую группу входят традиционные дружественные торговые партнеры России, в частности, крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран. В этом случае рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов.Третья группа включает в себя 15 стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, в том числе Мексику, Бразилию, ЮАР, Индонезию и Таиланд. Здесь позиции экспортеров из России пока еще не так сильно, однако есть потенциал ля большого роста.В четвертую группу входят небольшие страны, такие как Сербия, Марокко, Кения и другие, где потенциал наращивания российских поставок имеет точечный характер.По заявлению Смагина, РЭЦ будет продолжать предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам, а также готов помочь им расширять географию поставок и выходить на новые рынки.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экспорт, российский экспортный центр
Узбекистан вошел в список приоритетных направлений российского экспорта
Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта страны.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в карту приоритетных направлений для экспорта России. Ее составил российский экспортный центр (РЭЦ) для удобства российских компаний, чтобы они смогли перенастроить бизнес в текущих условиях. Об этом рассказал зампред правления Росэксимбанка, который входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ, Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022".
"Первая группа - это государства, с которыми у нас уже налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть очень хорошие перспективы дальнейшего роста. Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь", - цитирует Смагина РИА Новости.
Во вторую группу входят традиционные дружественные торговые партнеры России, в частности, крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран. В этом случае рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов.
Третья группа включает в себя 15 стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, в том числе Мексику, Бразилию, ЮАР, Индонезию и Таиланд. Здесь позиции экспортеров из России пока еще не так сильно, однако есть потенциал ля большого роста.
В четвертую группу входят небольшие страны, такие как Сербия, Марокко, Кения и другие, где потенциал наращивания российских поставок имеет точечный характер.
По заявлению Смагина, РЭЦ будет продолжать предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам, а также готов помочь им расширять географию поставок и выходить на новые рынки.