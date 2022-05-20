https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-voshel-v-spisok-prioritetnyx-napravleniy-rossiyskogo-eksporta-24684360.html

Узбекистан вошел в список приоритетных направлений российского экспорта

Узбекистан вошел в список приоритетных направлений российского экспорта

Российский экспортный центр составил актуальную карту приоритетных направлений для экспорта страны.

2022-05-20T12:21+0500

2022-05-20T12:21+0500

2022-05-20T12:21+0500

экономика

узбекистан

экспорт

российский экспортный центр

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в карту приоритетных направлений для экспорта России. Ее составил российский экспортный центр (РЭЦ) для удобства российских компаний, чтобы они смогли перенастроить бизнес в текущих условиях. Об этом рассказал зампред правления Росэксимбанка, который входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ, Роман Смагин в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit 2022".Во вторую группу входят традиционные дружественные торговые партнеры России, в частности, крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран. В этом случае рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов.Третья группа включает в себя 15 стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, в том числе Мексику, Бразилию, ЮАР, Индонезию и Таиланд. Здесь позиции экспортеров из России пока еще не так сильно, однако есть потенциал ля большого роста.В четвертую группу входят небольшие страны, такие как Сербия, Марокко, Кения и другие, где потенциал наращивания российских поставок имеет точечный характер.По заявлению Смагина, РЭЦ будет продолжать предоставлять весь спектр мер поддержки российским экспортерам, а также готов помочь им расширять географию поставок и выходить на новые рынки.

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узбекистан, экспорт, российский экспортный центр