https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-zapustit-turisticheskiy-marshrut-so-stranami-tsa--abduxakimov-24685327.html

Узбекистан запустит туристический маршрут со странами ЦА — Абдухакимов

Узбекистан запустит туристический маршрут со странами ЦА — Абдухакимов

В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.

2022-05-20T11:40+0500

2022-05-20T11:40+0500

2022-05-20T11:44+0500

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шос

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан запустит туристический маршрут со странами Центральной Азии, заявил вице-премьер Узбекистана, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik.В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.На повестке дня стоит вопрос углубления сотрудничества по внедрению совместных комбинированных туристических маршрутов, а также расширения транспортно-логистических возможностей на пространстве ШОС. "Узбекистан ведёт активную работу с приграничными странами по расширению комбинированных маршрутов в Центральноазиатском регионе. К этому числу относится запуск туристических маршрутов по Ферганской долине, туристическому квадрату Туркестан-Ташкент-Самарканд-Бухара и многие другие", - сообщил Азиз Абдухакимов.Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие" приурочен к саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.

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