https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-zapustit-turisticheskiy-marshrut-so-stranami-tsa--abduxakimov-24685327.html
Узбекистан запустит туристический маршрут со странами ЦА — Абдухакимов
Узбекистан запустит туристический маршрут со странами ЦА — Абдухакимов
В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.
2022-05-20T11:40+0500
2022-05-20T11:40+0500
2022-05-20T11:44+0500
туризм
узбекистан
шос
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24685729_0:29:2731:1565_1920x0_80_0_0_fda4497cc2d94953b9523830bd2c6c1e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан запустит туристический маршрут со странами Центральной Азии, заявил вице-премьер Узбекистана, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik.В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.На повестке дня стоит вопрос углубления сотрудничества по внедрению совместных комбинированных туристических маршрутов, а также расширения транспортно-логистических возможностей на пространстве ШОС. "Узбекистан ведёт активную работу с приграничными странами по расширению комбинированных маршрутов в Центральноазиатском регионе. К этому числу относится запуск туристических маршрутов по Ферганской долине, туристическому квадрату Туркестан-Ташкент-Самарканд-Бухара и многие другие", - сообщил Азиз Абдухакимов.Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие" приурочен к саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24685729_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19ce068ca6afe7409941c466378c11a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, шос, ташкент
Узбекистан запустит туристический маршрут со странами ЦА — Абдухакимов
11:40 20.05.2022 (обновлено: 11:44 20.05.2022)
В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Узбекистан запустит туристический маршрут со странами Центральной Азии, заявил вице-премьер Узбекистана, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент Sputnik.
В Узбекистане стартовал туристический форум руководителей туристских администраций стран-участниц ШОС.
На повестке дня стоит вопрос углубления сотрудничества по внедрению совместных комбинированных туристических маршрутов, а также расширения транспортно-логистических возможностей на пространстве ШОС.
"Узбекистан ведёт активную работу с приграничными странами по расширению комбинированных маршрутов в Центральноазиатском регионе. К этому числу относится запуск туристических маршрутов по Ферганской долине, туристическому квадрату Туркестан-Ташкент-Самарканд-Бухара и многие другие", - сообщил Азиз Абдухакимов.
Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие" приурочен к саммиту глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти в Самарканде 15-16 сентября 2022 года.