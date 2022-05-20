https://uz.sputniknews.ru/20220520/v-namangane-otkryli-nabor-lyudey-dlya-raboty-na-kosmodrome-vostochnyy-24691857.html

В Намангане открыли набор людей для работы на космодроме "Восточный"

В Намангане открыли набор людей для работы на космодроме "Восточный"

О требованиях для сотрудников, условиях работы и дате начала конкурса - читайте подробнее в нашем материале.

2022-05-20T15:40+0500

2022-05-20T15:40+0500

2022-05-20T15:40+0500

общество

наманган

космодром "восточный"

работа

конкурс

условия работы

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Наманганский областной филиал Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана объявляет конкурс на работу для граждан на космодроме "Восточный", который расположен в Амурской области в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба агентства.Известно, что конкурс на работу будет открыт 20 мая 2022 года в 10 утра. Чтобы претендовать на данную работу, необходимо соответствовать ряду обязательных требований. Среди них:Агентство объявило о поиске сотрудников на следующие вакансии:Объявленная заработная плата варьируется от 6 млн 203 тыс. до 9 млн 398 тыс. сумов.После одного года работы работодатель будет предоставлять работникам авиабилеты и оплачивать трудовой патент. Помимо этого, предоставляется рабочая униформа, а также общежитие и трехразовое горячее питание.Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: г. Наманган, улица Нодира Кориева 3.

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наманган, космодром "восточный", работа, конкурс, условия работы