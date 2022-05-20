https://uz.sputniknews.ru/20220520/v-rossii-sozdali-prototipy-vaktsin-ot-chumy-i-sibirskoy-yazvy-24693311.html

В России создали прототипы вакцин от чумы и сибирской язвы

В России создали прототипы вакцин от чумы и сибирской язвы

Вице-премьер России Голикова: первая фаза клинических испытаний завершена.

2022-05-20T18:21+0500

2022-05-20T18:21+0500

2022-05-20T18:21+0500

россия

вакцина

испытания

вице-премьер

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В России созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы, также завершена первая фаза клинических исследований для лечения аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время междисциплинарного круглого стола по вопросу развития генетических технологий.Голикова отметила, что на генетические технологии возлагаются большие надежды в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и животноводстве, промышленности, пищевом производстве, а также в других сферах.Кроме этого, она рассказала, что российские ученые создали "прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов, разработаны их пилотные технологии выпуска".Вице-премьер подчеркнула, что степень защиты животных от заражения эшерихиозом составит более 90%. Эффективность зарубежных вакцин составляет 26%.По словам Голиковой, применение генетических технологий в области сельского хозяйства позволило создать и передать на испытание новые линии пшеницы с повышенным содержанием белка и уменьшенным периодом созревания. Благодаря этому открытию возможно увеличить производство пшеницы высокого класса в России до 7%.Также вице-премьер добавила, что необходимо разработать механизмы, которые обеспечат права граждан и определят вопросы получения, использования и защиты генетических данных каждого в отдельности. Голикова подчеркнула, что правительство работает над решением этих задач.

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вакцина, испытания, вице-премьер