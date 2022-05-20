https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-ekspert-rasskazal-o-trendax-rossiyskix-investitsiy-v-tsentralnuyu-aziyu-24699342.html
Видео: эксперт рассказал о трендах российских инвестиций в Центральную Азию
Видео: эксперт рассказал о трендах российских инвестиций в Центральную Азию
Россия и Центральная Азия стали еще ближе, о чем свидетельствуют многочисленные совместные мероприятия и экономическое сотрудничество, считает Кубат Рахимов.
2022-05-20T19:44+0500
2022-05-20T19:44+0500
2022-05-20T19:47+0500
видео
инвестиции
центральная азия
мнение эксперта
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Узбекистан выступает за углубление кооперации стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере туризма. Напомним, в Ташкенте проходит Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие".Рассуждая о туристическом потенциале ШОС, исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", доктор философии по экономике Кубат Рахимов в интервью Sputnik отметил важность приведения всех стран-членов организации к единой безвизовой базе.Речь идет о привлечении большего количества туристов из Китая и Индии в страны Центральной Азии и Россию.Стоит отметить, что центрально-азиатские государства и Россия активно сотрудничают друг с другом как в рамках ШОС, так и в других международных проектах.Важным показателем отношений стран являются инвестиции и экономическое сотрудничество. Анализируя Узбекистан, эксперт отметил значимость завода Uzbekistan GTL, который дает и республике, и региону ЦА шанс войти "в мировую лигу по химической продукции". Напомним, в финансировании проекта участвовали такие российские структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк" и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Какие инвестиции в ЦА могут стать приоритетными для России в дальнейшем – смотрите в полной версии интервью.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиции, центральная азия, мнение эксперта, видео
Видео: эксперт рассказал о трендах российских инвестиций в Центральную Азию
19:44 20.05.2022 (обновлено: 19:47 20.05.2022)
Россия и Центральная Азия стали еще ближе, о чем свидетельствуют многочисленные совместные мероприятия и экономическое сотрудничество, считает Кубат Рахимов.
Узбекистан выступает за углубление кооперации стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере туризма. Напомним, в Ташкенте проходит Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие".
Рассуждая о туристическом потенциале ШОС, исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", доктор философии по экономике Кубат Рахимов в интервью Sputnik
отметил важность приведения всех стран-членов организации к единой безвизовой базе.
"Когда мы скажем, что внутри ШОС можно перемещаться без виз, это будет огромный прогресс. А дальше уже бизнес сам отреагирует", - заявляет Рахимов.
Речь идет о привлечении большего количества туристов из Китая и Индии в страны Центральной Азии и Россию.
Стоит отметить, что центрально-азиатские государства и Россия активно сотрудничают друг с другом как в рамках ШОС, так и в других международных проектах.
"Мы стали гораздо ближе – Россия и Центральная Азия. Уровень диалога и степень осознания союзнических отношений вышли на новый качественный уровень", - считает Рахимов.
Важным показателем отношений стран являются инвестиции и экономическое сотрудничество. Анализируя Узбекистан, эксперт отметил значимость завода Uzbekistan GTL, который дает и республике, и региону ЦА шанс войти "в мировую лигу по химической продукции". Напомним, в финансировании проекта участвовали такие российские структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк" и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Какие инвестиции в ЦА могут стать приоритетными для России в дальнейшем – смотрите в полной версии интервью
.