https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-ekspert-rasskazal-o-trendax-rossiyskix-investitsiy-v-tsentralnuyu-aziyu-24699342.html

Видео: эксперт рассказал о трендах российских инвестиций в Центральную Азию

Видео: эксперт рассказал о трендах российских инвестиций в Центральную Азию

Россия и Центральная Азия стали еще ближе, о чем свидетельствуют многочисленные совместные мероприятия и экономическое сотрудничество, считает Кубат Рахимов.

2022-05-20T19:44+0500

2022-05-20T19:44+0500

2022-05-20T19:47+0500

видео

инвестиции

центральная азия

мнение эксперта

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Узбекистан выступает за углубление кооперации стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере туризма. Напомним, в Ташкенте проходит Международный форум "Новый этап сотрудничества стран ШОС: туризм и культурное наследие".Рассуждая о туристическом потенциале ШОС, исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", доктор философии по экономике Кубат Рахимов в интервью Sputnik отметил важность приведения всех стран-членов организации к единой безвизовой базе.Речь идет о привлечении большего количества туристов из Китая и Индии в страны Центральной Азии и Россию.Стоит отметить, что центрально-азиатские государства и Россия активно сотрудничают друг с другом как в рамках ШОС, так и в других международных проектах.Важным показателем отношений стран являются инвестиции и экономическое сотрудничество. Анализируя Узбекистан, эксперт отметил значимость завода Uzbekistan GTL, который дает и республике, и региону ЦА шанс войти "в мировую лигу по химической продукции". Напомним, в финансировании проекта участвовали такие российские структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк" и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Какие инвестиции в ЦА могут стать приоритетными для России в дальнейшем – смотрите в полной версии интервью.

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инвестиции, центральная азия, мнение эксперта, видео