https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-luchshie-vuzy-rossii-jdut-studentov-iz-uzbekistana-24699877.html

Видео: Лучшие вузы России ждут студентов из Узбекистана

Видео: Лучшие вузы России ждут студентов из Узбекистана

В этом году международная выставка "Образование и профессия" проходит в трех городах республики. На ней представлены более двадцати российских вузов.

2022-05-20T20:21+0500

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общество

образование

выставка

вузы

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Ташкенте открылась 21-я международная выставка "Образование и профессия". В этом году познакомиться с российскими вузами можно будет сразу в трех городах. 20−21 мая в Ташкенте (International Hotel Tashkent), 23 мая в Самарканде (Центр молодежи) и 25-го в Бухаре (Центр молодежи).На выставке представили более 20 вузов. Среди них МГИМО, РУДН, КФУ, МФУ, КБГУ, НИИ Мордовский ГУ, Витебский ГУ, РНИМУ им. Пирогова, РГГУ, РГУТ, АНО ВО "Университет Иннополис", РГПУ им. А.И. Герцена, УрФУ и другие. Каждый из них имеет международную аккредитацию.Благодаря этой площадке ежегодно более тысячи абитуриентов становятся студентами лучших вузов мира. Ведь они могут ознакомиться с программами университетов, узнать о "подводных камнях" при поступлении, а также проверить свои силы в пробном испытании.Посетить выставку стоит и родителям, говорят организаторы. Ведь это уникальная возможность лично задать интересующие их вопросы сотрудникам представленных вузов.Кроме того, выставка будет интересна и тем, кто планирует продолжить обучение в магистратуре, хочет получить второе образование или повысить квалификацию в самых разных областях.В Самарканде представят шесть вузов. Это Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский федеральный университет, МГИМО, Российский государственный гуманитарный университет, Уральский федеральный университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.Абитуриенты из Бухары подробнее узнают об учебе в трех российских вузах: Казанском федеральном университете, МГИМО и Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова.К слову, филиал медицинского вуза в ближайшем будущем откроется в Ташкенте.Среди партнеров и организаторов выставки Агентство по делам молодежи Узбекистана, Министерство народного образования, Русский дом в Ташкенте, представительство Татарстана в Узбекистане.Подробнее о том, как проходит выставка и какие вузы выбирают абитуриенты из Узбекистана – смотрите в нашем видео.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

образование, выставка, вузы