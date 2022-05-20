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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-moralnyy-dux-vsu-upal-nije-linii-okopov---voennyy-ekspert-24700739.html
Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт
Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт
Обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассказал о последствиях сдачи в плен бойцов "Азова", заблокированных на заводе "Азовсталь".
2022-05-20T21:36+0500
2022-05-20T21:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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В новом выпуске проекта "Время Ч" военный обозреватель Александр Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине и последствия недавней сдачи в плен боевиков "Азова".Александр Хроленко также рассказал о достижениях российского военно-промышленного комплекса и армии, новых котлах для ВСУ, новейшей российской техники и многом другом. Подробнее смотрите в нашем видео.
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Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт

21:36 20.05.2022
© SputnikАлександр Хроленко, военный обозреватель
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2022
© Sputnik
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Обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассказал о последствиях сдачи в плен бойцов "Азова", заблокированных на заводе "Азовсталь".
В новом выпуске проекта "Время Ч" военный обозреватель Александр Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине и последствия недавней сдачи в плен боевиков "Азова".
"Напомню, что ранее сдавались военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, теперь вот национальный батальон "Азов" - это считается элитой вооруженных сил. И, конечно, удар по престижу или воображаемому престижу, удар по Киеву весьма ощутимый. И обстановка на остальных участках так называемого Восточного фронта показывает, что моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов", - считает эксперт.
Александр Хроленко также рассказал о достижениях российского военно-промышленного комплекса и армии, новых котлах для ВСУ, новейшей российской техники и многом другом. Подробнее смотрите в нашем видео.
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