https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-moralnyy-dux-vsu-upal-nije-linii-okopov---voennyy-ekspert-24700739.html

Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт

Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт

Обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассказал о последствиях сдачи в плен бойцов "Азова", заблокированных на заводе "Азовсталь".

2022-05-20T21:36+0500

2022-05-20T21:36+0500

2022-05-20T21:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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В новом выпуске проекта "Время Ч" военный обозреватель Александр Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине и последствия недавней сдачи в плен боевиков "Азова".Александр Хроленко также рассказал о достижениях российского военно-промышленного комплекса и армии, новых котлах для ВСУ, новейшей российской техники и многом другом. Подробнее смотрите в нашем видео.

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