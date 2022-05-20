Видео: "Моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов" - военный эксперт
© SputnikАлександр Хроленко, военный обозреватель
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Обозреватель Sputnik Александр Хроленко рассказал о последствиях сдачи в плен бойцов "Азова", заблокированных на заводе "Азовсталь".
В новом выпуске проекта "Время Ч" военный обозреватель Александр Хроленко обсудил ход специальной военной операции России на Украине и последствия недавней сдачи в плен боевиков "Азова".
"Напомню, что ранее сдавались военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, теперь вот национальный батальон "Азов" - это считается элитой вооруженных сил. И, конечно, удар по престижу или воображаемому престижу, удар по Киеву весьма ощутимый. И обстановка на остальных участках так называемого Восточного фронта показывает, что моральный дух ВСУ упал ниже линии окопов", - считает эксперт.
Александр Хроленко также рассказал о достижениях российского военно-промышленного комплекса и армии, новых котлах для ВСУ, новейшей российской техники и многом другом. Подробнее смотрите в нашем видео.