https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-v-pervomayske-vsu-rasstrelyali-detskuyu-ploschadku-24695162.html

Видео: в Первомайске ВСУ расстреляли детскую площадку

Видео: в Первомайске ВСУ расстреляли детскую площадку

Глава города рассказывает об обстрелах со стороны Украины и показывает последствия.

2022-05-20T17:42+0500

2022-05-20T17:42+0500

2022-05-20T17:42+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

обстрел

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Украинские войска вновь обстреляли город Первомайск в Луганской области, выпустив по жилому району шесть снарядов, сообщает РИА Новости.От обстрелов пострадала, в том числе, детская площадка. Мэр города Сергей Колягин показал последствия попадания снарядов.По данным местной администрации, в Первомайске от обстрелов со стороны украинских войск пострадало более 1,1 тысячи объектов.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: ВСУ прячутся "в кустах": обнародованы факты массового дезертирства

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