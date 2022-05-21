https://uz.sputniknews.ru/20220521/24701599.html
Куриный шашлык: два лучших рецепта маринада
Куриный шашлык: два лучших рецепта маринада
Май - период посиделок на природе с шашлыками. А какое застолье обходится без куриного шашлыка? Предлагаем вам два проверенных рецепта маринада для курицы.
2022-05-21T08:00+0500
2022-05-21T08:00+0500
2022-05-21T08:00+0500
это интересно
рецепт
шашлык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23347225_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_eab1d972cd25956e01e679ee0a26025b.jpg
Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам два идеальных рецепта маринада для куриных бедер: с кислинкой и сладкий.Мякоть бедра в лимонном маринадеНам понадобится:Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.Складываем перец, розмарин, чеснок в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак… Куриный шашлык в медово-горчичной заправкеНам понадобится:Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.Читайте также: Идеально для пикника: пастуший пирог
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23347225_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_d537520c5df7895430ca4c99d92cb041.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, шашлык
Куриный шашлык: два лучших рецепта маринада
Май - период посиделок на природе с шашлыками. А какое застолье обходится без куриного шашлыка? Предлагаем вам два проверенных рецепта маринада для курицы.
Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.
Наши коллеги из Sputnik Беларусь
предлагают вам два идеальных рецепта маринада для куриных бедер: с кислинкой и сладкий.
Мякоть бедра в лимонном маринаде
Мякоть куриного бедра — 2 кг;
Белый перец молотый по вкусу;
Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.
Складываем перец, розмарин, чеснок в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешиваем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.
В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.
Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.
Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.
Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак…
Куриный шашлык в медово-горчичной заправке
Мякоть куриного бедра — 1,5 кг;
Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.
В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.
Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.