https://uz.sputniknews.ru/20220521/chem-zaymetsya-tsentr-kosmicheskogo-monitoringa-i-geoinformatsionnyx-texnologiy-24709518.html

Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий

Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий

Цель центра – эффективное использование результатов космической деятельности в социально-экономической, научной, оборонной и охранной сферах.

2022-05-21T17:05+0500

2022-05-21T17:05+0500

2022-05-21T17:05+0500

общество

центр

космос

информационные технологии

технологии

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана одобрило предложение Агентства "Узбеккосмос" и МИТС о создании "Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий".Целью Центра является эффективное использование результатов космической деятельности в различных областях: экономической, научной, оборонной и охранной.Известно, что перед Центром были поставлены следующие задачи:Помимо этого, он также призван способствовать повышению эффективности социально-экономической деятельности отраслей экономики, обороны и безопасности, а также регионов за счет использования космических и геоинформационных технологий, а также беспилотных летательных аппаратов.Также постановлением утверждена "дорожная карта" по проектам, которые Центр будет осуществлять до конца 2022 года. В частности, приоритет отдается следующим:

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центр, космос, информационные технологии, технологии