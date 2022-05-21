https://uz.sputniknews.ru/20220521/chem-zaymetsya-tsentr-kosmicheskogo-monitoringa-i-geoinformatsionnyx-texnologiy-24709518.html
Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий
Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий
Цель центра – эффективное использование результатов космической деятельности в социально-экономической, научной, оборонной и охранной сферах.
2022-05-21T17:05+0500
2022-05-21T17:05+0500
2022-05-21T17:05+0500
общество
центр
космос
информационные технологии
технологии
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана одобрило предложение Агентства "Узбеккосмос" и МИТС о создании "Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий".Целью Центра является эффективное использование результатов космической деятельности в различных областях: экономической, научной, оборонной и охранной.Известно, что перед Центром были поставлены следующие задачи:Помимо этого, он также призван способствовать повышению эффективности социально-экономической деятельности отраслей экономики, обороны и безопасности, а также регионов за счет использования космических и геоинформационных технологий, а также беспилотных летательных аппаратов.Также постановлением утверждена "дорожная карта" по проектам, которые Центр будет осуществлять до конца 2022 года. В частности, приоритет отдается следующим:
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центр, космос, информационные технологии, технологии
Чем займется Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий
Цель центра – эффективное использование результатов космической деятельности в социально-экономической, научной, оборонной и охранной сферах.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Правительство Узбекистана одобрило
предложение Агентства "Узбеккосмос" и МИТС о создании "Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий".
Целью Центра является эффективное использование результатов космической деятельности в различных областях: экономической, научной, оборонной и охранной.
Известно, что перед Центром были поставлены следующие задачи:
дистанционное зондирование земли космическими аппаратами, прием, хранение, обработка и передача данных;
оказание космических услуг;
развитие научно-инновационных технологий.
Помимо этого, он также призван способствовать повышению эффективности социально-экономической деятельности отраслей экономики, обороны и безопасности, а также регионов за счет использования космических и геоинформационных технологий, а также беспилотных летательных аппаратов.
Также постановлением утверждена "дорожная карта" по проектам, которые Центр будет осуществлять до конца 2022 года. В частности, приоритет отдается следующим:
Космический мониторинг динамики наполнения илом Чимкурганского и Южно-Сурханского водохранилищ;
Изучение незаконных построек и посадки леса в Ташкенте и Ташкентской области;
Инвентаризация транспортной инфраструктуры в Самарканде, мониторинг добычи полезных ископаемых в Самаркандской и Ферганской областях;
Рациональное использование воды на общей площади 2,2 тысячи кв.км в Джамбайском, Пайарыкском и Акдарьинском районах.