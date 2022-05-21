https://uz.sputniknews.ru/20220521/eranosyan-u-amerikantsev-net-giperzvukovogo-orujiya-oni-ispytali-lish-sverxzvukovuyu-raketu--24711752.html
Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
2022-05-21T20:25+0500
2022-05-21T20:25+0500
2022-05-21T20:25+0500
видео
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сша
ракета
испытание ракеты
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Что представляет из себя прототип? Как скоро США смогут поставить гиперзвуковые ракеты на вооружение?Почему американцы тратят миллиарды на некачественные и бесполезные для себя вооружения? Чем Россия может ответить США уже сейчас?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, писатель, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ввс сша, сша, ракета, испытание ракеты, видео
Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
Что представляет из себя прототип? Как скоро США смогут поставить гиперзвуковые ракеты на вооружение?
Почему американцы тратят миллиарды на некачественные и бесполезные для себя вооружения? Чем Россия может ответить США уже сейчас?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, писатель, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.