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Фото: как проходил чемпионат Узбекистана по фигурному катанию
Фото: как проходил чемпионат Узбекистана по фигурному катанию
В Ташкенте завершился республиканский чемпионат по фигурному катанию. Как проходили репетиции и выступления спортсменов, смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-05-21T22:01+0500
2022-05-21T22:01+0500
фото
фотолента
чемпионат
узбекистан
фигурное катание
ташкент
спортсмен
выступление
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В жарком Ташкенте возрождают один из самых красивых зимних видов спорта - фигурное катание. В первенстве республики 19-20 мая участвовали спортсмены из всех регионов страны.Ледовый дворец "Хумо Арена" украсили национальные флаги. Как считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, Узбекистан на правильном пути, ведь традиции фигурного катания существовали в стране в советское время. А значит, их не надо создавать с нуля, надо просто дать фигуристам возможности для работы и развития. Открытие "Хумо Арена" в 2018 году - как раз одна из них.На репетициях фигуристов, как всегда, собирается круг самых преданных болельщиков - родные и друзья спортсменов.За каждым легким и грациозным танцем на льду - годы тренировок и упорной работы.Одной из главных звезд чемпионата стала Нигинабону Жамолиддинова, которая 20 мая подтвердила свой прошлогодний чемпионский титул.Известно, что девушка заниматься фигурным катанием начала с 9 лет, была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019-м, а также выступала в юниорском Гран-при в 2019 году в Челябинске и 2021-м — в Красноярске.
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фотолента, чемпионат, узбекистан, фигурное катание, ташкент, спортсмен, выступление, фото

Фото: как проходил чемпионат Узбекистана по фигурному катанию

22:01 21.05.2022
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В Ташкенте завершился республиканский чемпионат по фигурному катанию. Как проходили репетиции и выступления спортсменов, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Зафар Халилов

Нигинабону Жамолиддинова подтвердила свой титул чемпионки Узбекистана.

Нигинабону Жамолиддинова подтвердила свой титул чемпионки Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Нигинабону Жамолиддинова подтвердила свой титул чемпионки Узбекистана.

© Sputnik / Зафар Халилов

Государственный флаг Узбекистана и флаг Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Государственный флаг Узбекистана и флаг Национального Олимпийского комитета Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Государственный флаг Узбекистана и флаг Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

© Sputnik / Зафар Халилов

Жамолиддинова ждет оценки жюри.

Жамолиддинова ждет оценки жюри. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Жамолиддинова ждет оценки жюри.

© Sputnik / Зафар Халилов

Один из номеров в женском одиночном фигурном катании.

Один из номеров в женском одиночном фигурном катании. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Один из номеров в женском одиночном фигурном катании.

© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление спортсменов в парном фигурном катании.

Выступление спортсменов в парном фигурном катании. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление спортсменов в парном фигурном катании.

© Федерация фигурного катания Узбекистана

А в номинации "Junior Women" первое место заняла Амалия Сулаймонова, также входящая в команду воспитанников Сазоновой. Амалия - участница международных соревнований под эгидой ISU, двукратный золотой призер Чемпионата Узбекистана по фигурному катанию в категории Junior Women.

А в номинации &quot;Junior Women&quot; первое место заняла Амалия Сулаймонова, также входящая в команду воспитанников Сазоновой. Амалия - участница международных соревнований под эгидой ISU, двукратный золотой призер Чемпионата Узбекистана по фигурному катанию в категории Junior Women. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Федерация фигурного катания Узбекистана

А в номинации "Junior Women" первое место заняла Амалия Сулаймонова, также входящая в команду воспитанников Сазоновой. Амалия - участница международных соревнований под эгидой ISU, двукратный золотой призер Чемпионата Узбекистана по фигурному катанию в категории Junior Women.

© Федерация фигурного катания Узбекистана

Кроме Жамолиддиновой, занявшей первое место в номинации "Senior Women", внимание жюри привлекла юная фигуристка Виктория Вагапова. Она победила в категории "Advanced Novice". Виктории 12 лет. С шести лет она занимается под руководством мастера спорта СССР Ирины Сазоновой.

Кроме Жамолиддиновой, занявшей первое место в номинации &quot;Senior Women&quot;, внимание жюри привлекла юная фигуристка Виктория Вагапова. Она победила в категории &quot;Advanced Novice&quot;. Виктории 12 лет. С шести лет она занимается под руководством мастера спорта СССР Ирины Сазоновой. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Федерация фигурного катания Узбекистана

Кроме Жамолиддиновой, занявшей первое место в номинации "Senior Women", внимание жюри привлекла юная фигуристка Виктория Вагапова. Она победила в категории "Advanced Novice". Виктории 12 лет. С шести лет она занимается под руководством мастера спорта СССР Ирины Сазоновой.

© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление одной из участниц.

Выступление одной из участниц. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление одной из участниц.

© Sputnik / Зафар Халилов

Болельщики на трибунах.

Болельщики на трибунах. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Болельщики на трибунах.

© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление спортсменки.

Выступление спортсменки. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Зафар Халилов

Выступление спортсменки.

В жарком Ташкенте возрождают один из самых красивых зимних видов спорта - фигурное катание. В первенстве республики 19-20 мая участвовали спортсмены из всех регионов страны.

Ледовый дворец "Хумо Арена" украсили национальные флаги. Как считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, Узбекистан на правильном пути, ведь традиции фигурного катания существовали в стране в советское время. А значит, их не надо создавать с нуля, надо просто дать фигуристам возможности для работы и развития. Открытие "Хумо Арена" в 2018 году - как раз одна из них.

На репетициях фигуристов, как всегда, собирается круг самых преданных болельщиков - родные и друзья спортсменов.

За каждым легким и грациозным танцем на льду - годы тренировок и упорной работы.

Одной из главных звезд чемпионата стала Нигинабону Жамолиддинова, которая 20 мая подтвердила свой прошлогодний чемпионский титул.

Известно, что девушка заниматься фигурным катанием начала с 9 лет, была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019-м, а также выступала в юниорском Гран-при в 2019 году в Челябинске и 2021-м — в Красноярске.
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