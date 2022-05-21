https://uz.sputniknews.ru/20220521/foto-kak-proxodil-chempionat-uzbekistana-po-figurnomu-kataniyu-24713852.html

Фото: как проходил чемпионат Узбекистана по фигурному катанию

Фото: как проходил чемпионат Узбекистана по фигурному катанию

В Ташкенте завершился республиканский чемпионат по фигурному катанию. Как проходили репетиции и выступления спортсменов, смотрите в фотоленте Sputnik.

2022-05-21T22:01+0500

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фото

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узбекистан

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ташкент

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выступление

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В жарком Ташкенте возрождают один из самых красивых зимних видов спорта - фигурное катание. В первенстве республики 19-20 мая участвовали спортсмены из всех регионов страны.Ледовый дворец "Хумо Арена" украсили национальные флаги. Как считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, Узбекистан на правильном пути, ведь традиции фигурного катания существовали в стране в советское время. А значит, их не надо создавать с нуля, надо просто дать фигуристам возможности для работы и развития. Открытие "Хумо Арена" в 2018 году - как раз одна из них.На репетициях фигуристов, как всегда, собирается круг самых преданных болельщиков - родные и друзья спортсменов.За каждым легким и грациозным танцем на льду - годы тренировок и упорной работы.Одной из главных звезд чемпионата стала Нигинабону Жамолиддинова, которая 20 мая подтвердила свой прошлогодний чемпионский титул.Известно, что девушка заниматься фигурным катанием начала с 9 лет, была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019-м, а также выступала в юниорском Гран-при в 2019 году в Челябинске и 2021-м — в Красноярске.

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