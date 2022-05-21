Фото: Не хуже пирамид и висячего сада - как выглядят восемь чудес ШОС
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги государств-членов ШОС
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества утвердили восемь чудес ШОС. В Организации уверены, что эти архитектурные и природные объекты поспособствуют увеличению внутреннего туризма между странами.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Для каждой страны, в которой развивается туризм, путешественники означают рост доходов местного населения, рабочие места и поступление налоговых платежей в государственный бюджет. Поэтому туристические страны разрабатывают целые брендовые стратегии, чтобы привлечь больше туристов. Что же предлагают туристам страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)?
Ответ на вопрос прозвучал на завершившемся в Ташкенте туристическом форуме руководителей туристских администраций государств – членов ШОС. На заседании объявили восемь главных туристических объектов, которые находятся в странах Организации и привлекают внимание путешественников со всего мира. Их назвали "Восемь чудес ШОС".
Узбекистан. Архитектурный ансамбль "Пои Калон"
Ансамбль расположен у подножия минарета Калон и состоит из трех сооружений, построенных в XII-XVI веках. Это минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири-Араб.
Минарет Калон, высота которого 46,5 метра, – самое древнее здание на площади. Он был построен в 1127 году Арслан-ханом. Оформление минарета уникально тем, что при любом освещении видна округлость сооружения.
Мечеть Калон – бухарская соборная мечеть. Она находится на втором месте по размеру в Центральной Азии после мечети Биби Ханум в Самарканде. Строительство молитвенного архитектурного сооружения было завершено в 1514 году.
Медресе Мири-Араб строили с 1535 по 1536 годы. Это крупное здание состоит из 111 худжр (маленьких комнат) и двух крестообразных залов.
Таджикистан. Дворец "Кохи Навруз"
Это главная достопримечательность столицы Таджикистана. В отделке уникального архитектурного шедевра использовали резьбу по дереву, флорентийскую мозаику из местных полудрагоценных камней, мозаику из цветных зеркал, расписные потолки.
Дворец Кохи Навруз в Таджикистане.
Высота центрального здания - 46 метров, а площадь "Кохи Навруз" составляет около трех гектаров.
Россия. Золотое кольцо
Знаменитый туристический маршрут проходит через восемь старейших городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Здесь, в городах Золотого кольца, начиналась история России.
© Sputnik / Юлий АхромеевЦерковь Воскресения Христова — православный храм в Плёсе, городе Золотого кольца России.
Церковь Воскресения Христова — православный храм в Плёсе, городе Золотого кольца России.
© Sputnik / Юлий Ахромеев
Многие достопримечательности Золотого кольца включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересный факт: выражение "Золотое кольцо" придумал советский журналист и искусствовед Юрий Бычков. По заданию редакции он опубликовал серию очерков о древнерусских городах в рамках рубрики "Золотое кольцо".
Пакистан. Могольское наследие города Лахор
Лахор - второй по величине город Пакистана после Карачи. Он полон памятников эпохи Великих Моголов.
Лахорская крепость (Шахи Кила), Пакистан.
Лахорская крепость (Шахи-Кила) и сады Шалимар вошли список Всемирного наследия ООН. В крепости находятся мраморные дворцы и мечети, украшенные мозаикой и позолотой.
Форт Лахора и сады Шалимар – выдающиеся образцы могольского художественного искусства. Своего рассвета оно достигло в XVI-XVII веках.
Кыргызстан. Озеро Иссык-Куль
Знаменитое озеро, площадь которого более 6 тысяч кв. км, расположено на высоте 1607 метров над уровнем моря. Иссык-Куль - второе по величине горное озеро в мире. Его уникальность заключается в том, что оно является одним из самых чистых озер на планете, а еще никогда не замерзает.
Озеро Иссык-Куль
© Sputnik / Владислав Ушаков/
Казахстан. Археологический комплекс "Тамгалы"
Урочище Тамгалы расположено в 170 км от Алма-Аты. Это древний памятник наскального искусства. Изображения, которые здесь можно увидеть, самые разнообразные и имеют древнюю историю. Здесь нарисованы статуя солнца, рожающая женщина, сцены охоты, различные животные.
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Казахстан.
Это настоящая художественная галерея под открытым небом, где оставили свои работы древние мастера нескольких эпох. Всего в урочище насчитали до четырех тысяч рисунков бронзового века и тюркского периода.
Тамгалы – один из пяти казахстанских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Индия. Статуя Единства
Статуя изображает индийского государственного деятеля Валлабхая Пателя. Он был первым заместителем премьер-министра, министром внутренних дел независимой Индии и приверженцем Махатмы Ганди.
Эта статуя - самая высокая в мире, ее высота 182 метра. Статуя находится в штате Гуджарат, и расположена на реке Нармада.
Ее строительство началось в октябре 2013 года. Открытие статуи, приуроченное к 143-летию со дня рождения Пателя, состоялось в октябре 2018 года.
Китай. Археологический парк "Дамингун"
Императорский дворец "Дамин" - выдающийся пример восточной дворцовой архитектуры, также известный как "Восточный храм божеств Шелкового пути".
Начиная с императора Гао-цзун, почти все правители династии Тан именно здесь занимались государственными и административными делами. При этом дворец служил центром утверждения государственных указов на протяжении более двухсот лет. Археологический парк – самый целостно сохранившийся до сегодняшнего дня в Китае. Его площадь составляет около 3,2 кв. км.