https://uz.sputniknews.ru/20220521/foto-ne-xuje-piramid-i-visyachego-sada---kak-vyglyadyat-vosem-chudes-shos--24710990.html

Фото: Не хуже пирамид и висячего сада - как выглядят восемь чудес ШОС

Фото: Не хуже пирамид и висячего сада - как выглядят восемь чудес ШОС

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества утвердили восемь чудес ШОС. В Организации уверены, что эти архитектурные и природные объекты поспособствуют увеличению внутреннего туризма между странами.

2022-05-21T19:46+0500

2022-05-21T19:46+0500

2022-05-21T19:46+0500

культура

шос

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853278_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a073af7b13b2d5aad0b65557e4ccd49e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Для каждой страны, в которой развивается туризм, путешественники означают рост доходов местного населения, рабочие места и поступление налоговых платежей в государственный бюджет. Поэтому туристические страны разрабатывают целые брендовые стратегии, чтобы привлечь больше туристов. Что же предлагают туристам страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)? Ответ на вопрос прозвучал на завершившемся в Ташкенте туристическом форуме руководителей туристских администраций государств – членов ШОС. На заседании объявили восемь главных туристических объектов, которые находятся в странах Организации и привлекают внимание путешественников со всего мира. Их назвали "Восемь чудес ШОС".Узбекистан. Архитектурный ансамбль "Пои Калон" Ансамбль расположен у подножия минарета Калон и состоит из трех сооружений, построенных в XII-XVI веках. Это минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мири-Араб.Минарет Калон, высота которого 46,5 метра, – самое древнее здание на площади. Он был построен в 1127 году Арслан-ханом. Оформление минарета уникально тем, что при любом освещении видна округлость сооружения.Мечеть Калон – бухарская соборная мечеть. Она находится на втором месте по размеру в Центральной Азии после мечети Биби Ханум в Самарканде. Строительство молитвенного архитектурного сооружения было завершено в 1514 году.Медресе Мири-Араб строили с 1535 по 1536 годы. Это крупное здание состоит из 111 худжр (маленьких комнат) и двух крестообразных залов.Таджикистан. Дворец "Кохи Навруз"Это главная достопримечательность столицы Таджикистана. В отделке уникального архитектурного шедевра использовали резьбу по дереву, флорентийскую мозаику из местных полудрагоценных камней, мозаику из цветных зеркал, расписные потолки.Высота центрального здания - 46 метров, а площадь "Кохи Навруз" составляет около трех гектаров.Россия. Золотое кольцоЗнаменитый туристический маршрут проходит через восемь старейших городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Здесь, в городах Золотого кольца, начиналась история России.Многие достопримечательности Золотого кольца включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересный факт: выражение "Золотое кольцо" придумал советский журналист и искусствовед Юрий Бычков. По заданию редакции он опубликовал серию очерков о древнерусских городах в рамках рубрики "Золотое кольцо".Пакистан. Могольское наследие города ЛахорЛахор - второй по величине город Пакистана после Карачи. Он полон памятников эпохи Великих Моголов.Лахорская крепость (Шахи-Кила) и сады Шалимар вошли список Всемирного наследия ООН. В крепости находятся мраморные дворцы и мечети, украшенные мозаикой и позолотой.Форт Лахора и сады Шалимар – выдающиеся образцы могольского художественного искусства. Своего рассвета оно достигло в XVI-XVII веках.Кыргызстан. Озеро Иссык-КульЗнаменитое озеро, площадь которого более 6 тысяч кв. км, расположено на высоте 1607 метров над уровнем моря. Иссык-Куль - второе по величине горное озеро в мире. Его уникальность заключается в том, что оно является одним из самых чистых озер на планете, а еще никогда не замерзает.Казахстан. Археологический комплекс "Тамгалы"Урочище Тамгалы расположено в 170 км от Алма-Аты. Это древний памятник наскального искусства. Изображения, которые здесь можно увидеть, самые разнообразные и имеют древнюю историю. Здесь нарисованы статуя солнца, рожающая женщина, сцены охоты, различные животные.Это настоящая художественная галерея под открытым небом, где оставили свои работы древние мастера нескольких эпох. Всего в урочище насчитали до четырех тысяч рисунков бронзового века и тюркского периода.Тамгалы – один из пяти казахстанских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Индия. Статуя ЕдинстваСтатуя изображает индийского государственного деятеля Валлабхая Пателя. Он был первым заместителем премьер-министра, министром внутренних дел независимой Индии и приверженцем Махатмы Ганди.Эта статуя - самая высокая в мире, ее высота 182 метра. Статуя находится в штате Гуджарат, и расположена на реке Нармада.Ее строительство началось в октябре 2013 года. Открытие статуи, приуроченное к 143-летию со дня рождения Пателя, состоялось в октябре 2018 года.Китай. Археологический парк "Дамингун"Императорский дворец "Дамин" - выдающийся пример восточной дворцовой архитектуры, также известный как "Восточный храм божеств Шелкового пути".Начиная с императора Гао-цзун, почти все правители династии Тан именно здесь занимались государственными и административными делами. При этом дворец служил центром утверждения государственных указов на протяжении более двухсот лет. Археологический парк – самый целостно сохранившийся до сегодняшнего дня в Китае. Его площадь составляет около 3,2 кв. км.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, туризм