https://uz.sputniknews.ru/20220521/komu-posle-ukusa-pchely-nujna-medpomosch---mnenie-vracha-24712062.html

Кому после укуса пчелы нужна медпомощь - мнение врача

Кому после укуса пчелы нужна медпомощь - мнение врача

В целом медицинская помощь после "знакомства" с пчелой не требуется, но есть категория пациентов и места укусов на теле, когда необходимо вызвать врача.

2022-05-21T23:00+0500

2022-05-21T23:00+0500

2022-05-21T23:00+0500

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пчелы

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Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков рассказал в каких случаях и кому после укуса пчелы необходима медицинская помощь и вмешательство врача, передает РИА Новости.Но, по его словам тем пациентам, у которых есть склонность к аллергии следует в обязательном порядке вызвать врача.Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу, поэтому, если у пациента отмечается нарушение дыхания, снижение артериального давления, следует также незамедлительно вызывать скорую помощь.Помимо категории аллергиков доктор указал и на опасность атаки насекомого маленьких детей.Кроме того, по словам специалиста к медицинской помощи также необходимо прибегнуть тем, кого пчела укусила в область шеи или лица.По его словам, отек и боль будут в любом случае из-за действия яда пчелы, но думать, что также существует риск подхватить тем самым еще какое-то заражение инфекцией, не стоит. Пчелы не являются переносчиками болезней.

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2022

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врач, помощь, пчелы