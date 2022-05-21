https://uz.sputniknews.ru/20220521/komu-posle-ukusa-pchely-nujna-medpomosch---mnenie-vracha-24712062.html
Кому после укуса пчелы нужна медпомощь - мнение врача
Кому после укуса пчелы нужна медпомощь - мнение врача
В целом медицинская помощь после "знакомства" с пчелой не требуется, но есть категория пациентов и места укусов на теле, когда необходимо вызвать врача.
2022-05-21T23:00+0500
2022-05-21T23:00+0500
2022-05-21T23:00+0500
это интересно
врач
помощь
пчелы
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Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков рассказал в каких случаях и кому после укуса пчелы необходима медицинская помощь и вмешательство врача, передает РИА Новости.Но, по его словам тем пациентам, у которых есть склонность к аллергии следует в обязательном порядке вызвать врача.Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу, поэтому, если у пациента отмечается нарушение дыхания, снижение артериального давления, следует также незамедлительно вызывать скорую помощь.Помимо категории аллергиков доктор указал и на опасность атаки насекомого маленьких детей.Кроме того, по словам специалиста к медицинской помощи также необходимо прибегнуть тем, кого пчела укусила в область шеи или лица.По его словам, отек и боль будут в любом случае из-за действия яда пчелы, но думать, что также существует риск подхватить тем самым еще какое-то заражение инфекцией, не стоит. Пчелы не являются переносчиками болезней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, помощь, пчелы
Кому после укуса пчелы нужна медпомощь - мнение врача
В целом медицинская помощь после "знакомства" с пчелой не требуется, но есть категория пациентов и места укусов на теле, когда необходимо вызвать врача.
Главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков рассказал в каких случаях и кому после укуса пчелы необходима медицинская помощь и вмешательство врача, передает РИА Новости
.
"В 99% случаев после укуса пчелы развивается только местная реакция в виде отека и боли", - сказал Новиков.
Но, по его словам тем пациентам, у которых есть склонность к аллергии следует в обязательном порядке вызвать врача.
"Однако если у человека есть предрасположенность к любой аллергии, лучше сразу вызвать "скорую", так как укус пчелы опасен развитием аллергической реакции вплоть до анафилактического шока", — уточнил Новиков.
Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу, поэтому, если у пациента отмечается нарушение дыхания, снижение артериального давления, следует также незамедлительно вызывать скорую помощь.
Помимо категории аллергиков доктор указал и на опасность атаки насекомого маленьких детей.
"К врачу следует обращаться, если пчела укусила маленького ребенка, так как дети тяжелее переносят аллергию на укус", - сказал доктор.
Кроме того, по словам специалиста к медицинской помощи также необходимо прибегнуть тем, кого пчела укусила в область шеи или лица.
"В остальных случаях, если нет аллергии, можно обойтись без помощи специалиста, все пройдет само собой. При этом обрабатывать место укуса не нужно, также, как и использовать какие-либо средства народной медицины", - подчеркнул врач.
По его словам, отек и боль будут в любом случае из-за действия яда пчелы, но думать, что также существует риск подхватить тем самым еще какое-то заражение инфекцией, не стоит. Пчелы не являются переносчиками болезней.