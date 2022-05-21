https://uz.sputniknews.ru/20220521/mchs-silnyy-veter-sorval-kryshi-domov-v-xorezme-i-navoi-24711443.html

МЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои

МЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои

В МЧС предупредили граждан о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью сильных ветров на территории Узбекистана с 21 по 23 мая.

2022-05-21T19:04+0500

2022-05-21T19:04+0500

2022-05-21T19:04+0500

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мчс

мчс узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило о сильном ветре в Хорезме и Навои.Согласно предоставленным данным, в субботу в 10:45 в Ургенче ветром сорвало крышу дома по улице Абулгази-Баходирхана площадью около 70 кв.м.Шиферная крыша частного дома площадью около 80 м2 в Ургенчском районе также рухнула на землю из-за ветра. Пострадавших нет. В Учкудукском районе Навоийской области ветром также сорвало крышу дома размером около 5 кв.м. Сообщений о травмах у населения не поступало.Напомним, Узгидромет сообщил, что с 20 по 23 мая в Узбекистане ветер усилится до 23-28 м/с. Кроме этого, МЧС Узбекистана, в свою очередь, предупредило население о том, что на территории страны возможны сильные ветры и дожди в период с 21 по 23 мая, что может привести к наводнениям и связанным с наводнениями происшествиям в горных и предгорных районах. Ранее МЧС опубликовало инструкцию, в которой рассказывается, как избежать различных аварий при сильном ветре. МЧС рекомендует гражданам при сильном ветре:Помимо этого, нужно использовать электрические и газовые приборы при сильном ветре только после их тщательного осмотра.

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