https://uz.sputniknews.ru/20220521/mchs-silnyy-veter-sorval-kryshi-domov-v-xorezme-i-navoi-24711443.html
МЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои
МЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои
В МЧС предупредили граждан о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью сильных ветров на территории Узбекистана с 21 по 23 мая.
2022-05-21T19:04+0500
2022-05-21T19:04+0500
2022-05-21T19:04+0500
общество
мчс
мчс узбекистана
хорезм
навои
сильный ветер
ветер
крыша
дом
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23164763_0:71:1256:778_1920x0_80_0_0_0c5f6869bb8ef52c44f675b8178e4334.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило о сильном ветре в Хорезме и Навои.Согласно предоставленным данным, в субботу в 10:45 в Ургенче ветром сорвало крышу дома по улице Абулгази-Баходирхана площадью около 70 кв.м.Шиферная крыша частного дома площадью около 80 м2 в Ургенчском районе также рухнула на землю из-за ветра. Пострадавших нет. В Учкудукском районе Навоийской области ветром также сорвало крышу дома размером около 5 кв.м. Сообщений о травмах у населения не поступало.Напомним, Узгидромет сообщил, что с 20 по 23 мая в Узбекистане ветер усилится до 23-28 м/с. Кроме этого, МЧС Узбекистана, в свою очередь, предупредило население о том, что на территории страны возможны сильные ветры и дожди в период с 21 по 23 мая, что может привести к наводнениям и связанным с наводнениями происшествиям в горных и предгорных районах. Ранее МЧС опубликовало инструкцию, в которой рассказывается, как избежать различных аварий при сильном ветре. МЧС рекомендует гражданам при сильном ветре:Помимо этого, нужно использовать электрические и газовые приборы при сильном ветре только после их тщательного осмотра.
хорезм
навои
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23164763_63:0:1194:848_1920x0_80_0_0_99c9ba3a84b5f0ae73b0328f250111eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс, мчс узбекистана, хорезм, навои, сильный ветер, ветер, крыша, дом, узбекистан
МЧС: сильный ветер сорвал крыши домов в Хорезме и Навои
В МЧС предупредили граждан о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью сильных ветров на территории Узбекистана с 21 по 23 мая.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило о сильном ветре в Хорезме и Навои.
Согласно предоставленным данным, в субботу в 10:45 в Ургенче ветром сорвало крышу дома по улице Абулгази-Баходирхана площадью около 70 кв.м.
Шиферная крыша частного дома площадью около 80 м2 в Ургенчском районе также рухнула на землю из-за ветра. Пострадавших нет.
В Учкудукском районе Навоийской области ветром также сорвало крышу дома размером около 5 кв.м. Сообщений о травмах у населения не поступало.
Напомним, Узгидромет сообщил, что с 20 по 23 мая в Узбекистане ветер усилится до 23-28 м/с. Кроме этого, МЧС Узбекистана, в свою очередь, предупредило население о том, что на территории страны возможны сильные ветры и дожди в период с 21 по 23 мая, что может привести к наводнениям и связанным с наводнениями происшествиям в горных и предгорных районах.
Ранее МЧС опубликовало
инструкцию, в которой рассказывается, как избежать различных аварий при сильном ветре. МЧС рекомендует гражданам при сильном ветре:
герметично закрыть двери и окна, чердаки и другие системы циркуляции воздуха в жилых помещениях;
выключить электрические и газовые приборы;
не стоять под деревьями и электрическими столбами на улицах, а также на балконах многоэтажных домов, подоконниках и наружных предметах;
защититься от сильного ветра в укрепленных постройках, подземных переходах и других местах укрытия;
не приближаться к поврежденным зданиям, опасным столбам, рекламным столбам, а также не прятаться за деревьями;
не оставлять машины под деревьями.
Помимо этого, нужно использовать электрические и газовые приборы при сильном ветре только после их тщательного осмотра.