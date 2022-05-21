https://uz.sputniknews.ru/20220521/ministry-sporta-uzbekistana-i-rossii-obsudili-voprosy-razvitiya-sporta-24707196.html

Министры спорта Узбекистана и России обсудили проведение совместных сборов

Министры спорта Узбекистана и России обсудили проведение совместных сборов

О том, какие изменения произойдут в учебно-тренировочных процессе спортсменов двух стран - читайте в нашем материале.

2022-05-21T13:42+0500

2022-05-21T13:42+0500

2022-05-21T14:18+0500

спорт

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Ташкенте прошло совещание министра развития спорта Узбекистана Адхама Икрамова и министра спорта России Олега Матыцина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.На встрече также присутствовали замминистра развития спорта Узбекистана Шахрулло Махмудов, директор Республиканской школы спортивного мастерства Джасур Акрамов и представители российской делегации во главе с руководителем ведомства. В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения учебно-тренировочных сборов, организации совместных турниров, а также обмена опытом между вузами двух стран, специализирующихся в области физической культуры и спорта.Так, теперь учебно-тренировочные сборы с участием олимпийских команд в жаркую погоду будут проводить в России, а зимой тренировки будут проходить в Узбекистане.Помимо этого, делегации договорились о дальнейшей совместной работе по развитию массового спорта, а также об укреплении сотрудничества для достижения высоких результатов на спортивных аренах мира.Напомним, что в Ташкенте состоялись встречи и совещания министров спорта стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Ранее о встрече глав спортивных ведомств двух государств журналистам рассказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

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