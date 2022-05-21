https://uz.sputniknews.ru/20220521/podoxodnyy-nalog-fizlits-mojet-snizitsya-24701437.html

Подоходный налог физлиц может снизиться

Подоходный налог физлиц может снизиться

Министерство финансов республики подготовило проект изменений в Таможенный и Налоговый кодексы

2022-05-21T09:30+0500

2022-05-21T09:30+0500

2022-05-21T09:30+0500

общество

подоходный налог

министерство финансов

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Министерство финансов Узбекистана опубликовало проект закона, которым планируется внести изменения и дополнения в Таможенный и Налоговый кодексы. Общественное обсуждение продлится до 2 июня 2022 года.Таможенный кодексСтатья 296 действующего Таможенного кодекса предусматривает предоставление юридическим и физическим лицам тарифных льгот, льгот по уплате НДС, акцизного налога и таможенных сборов в соответствии с Таможенным кодексом, иными законами, а также решениями президента.Согласно законопроекту, теперь льготы по таможенным платежам (за исключением таможенных сборов) будут предусматривать только Таможенный, Налоговый кодексы и другие законодательные акты.Действующей статьей 297 Таможенного кодекса льгота по освобождению от уплаты таможенной пошлины предусмотрена для товаров, приобретаемых юридическими лицами в рамках проектов, реализуемых в Узбекистане полностью или частично за счет средств (займов, кредитов) международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций по международным договорам Узбекистана.Теперь в эту статью могут внести ограничение: льгота не будет распространяться на товары, приобретаемые за счет средств международных финансовых организаций и иностранных государственных финансовых организаций, рефинансируемых или рекредитуемых через коммерческие банки Узбекистана.Налоговый кодексЗаконопроект предусматривает снижение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 20% до 12% по доходам физлиц – нерезидентов Узбекистана, полученным от источников в Узбекистане.Также изменится порядок сдачи налоговой отчетности по НДФЛ. В частности, теперь все юрлица Узбекистана, в том числе имеющие филиалы и (или) обособленные подразделения с численностью работников более 25 человек, представляют налоговую отчетность в отношении работников этих филиалов и подразделений в налоговый орган по месту учета таких подразделений.Ранее это положение не распространялось на крупных налогоплательщиков, которые сдавали отчетность в Межрегиональную инспекцию по крупным налогоплательщикам.Еще одно изменение касается расчета облагаемой базы по налогу на имущество юрлиц. Налогоплательщик вправе произвести независимую оценку стоимости объектов недвижимого имущества, если стоимость 1 кв. м объекта ниже установленной минимальной стоимости. При этом результаты независимой оценки будут признаны в качестве налоговой базы.Читайте также: Налоговые поступления выросли: как на это повлияла цифровизация

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подоходный налог, министерство финансов