https://uz.sputniknews.ru/20220521/prezident-kazaxstana-podpisal-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti-24711904.html

Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности

Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности

Токаев поручал разработать законопроект о биологической безопасности в 2020 году.

2022-05-21T21:02+0500

2022-05-21T21:02+0500

2022-05-21T21:02+0500

в мире

казахстан

президент

касым-жомарт токаев

безопасность

законопроект

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", сообщает Sputnik Казахстан со ссылку на пресс-службу Акорды.В законе закрепляется запрет на обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.Концепция закона заключается в раннем выявлении, предотвращении и профилактике биологических угроз.В ходе обсуждения законопроекта в сенате депутат Ахылбек Куришбаев отмечал, что Казахстан до сих пор не уделял должного внимания вопросу биологической безопасности, хотя занимает ведущее место в мире по наличию стойких природных очагов особо опасных инфекций.Токаев поручал разработать законопроект в 2020 году.

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казахстан, президент, касым-жомарт токаев, безопасность, законопроект