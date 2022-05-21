https://uz.sputniknews.ru/20220521/prezident-kazaxstana-podpisal-zakon-o-biologicheskoy-bezopasnosti-24711904.html
Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности
Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности
Токаев поручал разработать законопроект о биологической безопасности в 2020 году.
2022-05-21T21:02+0500
2022-05-21T21:02+0500
2022-05-21T21:02+0500
в мире
казахстан
президент
касым-жомарт токаев
безопасность
законопроект
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", сообщает Sputnik Казахстан со ссылку на пресс-службу Акорды.В законе закрепляется запрет на обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.Концепция закона заключается в раннем выявлении, предотвращении и профилактике биологических угроз.В ходе обсуждения законопроекта в сенате депутат Ахылбек Куришбаев отмечал, что Казахстан до сих пор не уделял должного внимания вопросу биологической безопасности, хотя занимает ведущее место в мире по наличию стойких природных очагов особо опасных инфекций.Токаев поручал разработать законопроект в 2020 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, президент, касым-жомарт токаев, безопасность, законопроект
Президент Казахстана подписал закон о биологической безопасности
Токаев поручал разработать законопроект о биологической безопасности в 2020 году.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О биологической безопасности Республики Казахстан", сообщает Sputnik Казахстан
со ссылку на пресс-службу Акорды.
В законе закрепляется запрет на обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.
Концепция закона заключается в раннем выявлении, предотвращении и профилактике биологических угроз.
В ходе обсуждения законопроекта в сенате депутат Ахылбек Куришбаев отмечал, что Казахстан до сих пор не уделял должного внимания вопросу биологической безопасности, хотя занимает ведущее место в мире по наличию стойких природных очагов особо опасных инфекций.
Токаев поручал разработать законопроект в 2020 году.