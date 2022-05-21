https://uz.sputniknews.ru/20220521/turetskie-smi-ukraina-zablokirovala-21-turetskoe-sudno-v-portu-odessy-24708223.html

Турецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

Турецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

Об этом рассказали в турецком издании Aydınlık.

2022-05-21T14:48+0500

2022-05-21T14:48+0500

2022-05-21T14:48+0500

турция

одесса

судно

блокировка

порт

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Украина заблокировала в порту Одессы 21 турецкое судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınlık. По информации турецкого издания, 21 корабль из тех, которым не дали выйти из одесского порта, принадлежат Турции.По мнению турецкой газеты, цель таких действий совсем иная - "если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью - и Одесса скоро падет". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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турция, одесса, судно, блокировка, порт