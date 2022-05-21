https://uz.sputniknews.ru/20220521/turetskie-smi-ukraina-zablokirovala-21-turetskoe-sudno-v-portu-odessy-24708223.html
Турецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Турецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Об этом рассказали в турецком издании Aydınlık.
2022-05-21T14:48+0500
2022-05-21T14:48+0500
2022-05-21T14:48+0500
турция
одесса
судно
блокировка
порт
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Украина заблокировала в порту Одессы 21 турецкое судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınlık. По информации турецкого издания, 21 корабль из тех, которым не дали выйти из одесского порта, принадлежат Турции.По мнению турецкой газеты, цель таких действий совсем иная - "если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью - и Одесса скоро падет". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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турция, одесса, судно, блокировка, порт
Турецкие СМИ: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Об этом рассказали в турецком издании Aydınlık.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Украина заблокировала в порту Одессы 21 турецкое судно. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкую газету Aydınlık.
По информации турецкого издания, 21 корабль из тех, которым не дали выйти из одесского порта, принадлежат Турции.
"Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на "опасность", ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают", - пишет издание.
По мнению турецкой газеты, цель таких действий совсем иная - "если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью - и Одесса скоро падет".
"По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий - Sputnik) корабль. Одна из причин, по которой турецкие корабли задерживаются, заключается в следующем: если русские начнут операцию в Одессе и нанесут удар по турецким кораблям, считается, что в турецко-российских отношениях возникнет напряженность", - подчеркивают авторы издания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.