https://uz.sputniknews.ru/20220521/ukrainskie-voyska-vypustili-pyat-raket-po-yasinovatoy-24704010.html
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой
Ясиноватая расположена примерно в 25 км к северу от Донецка.
2022-05-21T10:30+0500
2022-05-21T10:30+0500
2022-05-21T10:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
ракета
ракеты
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью ракетами из БМ-21 "Град". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Известно, что Ясиноватая расположена недалеко от Донецка — примерно в 25 км на север. Именно там находится крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, ракета, ракеты
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой
10:30 21.05.2022 (обновлено: 10:40 21.05.2022)
Ясиноватая расположена примерно в 25 км к северу от Донецка.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
Украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью ракетами из БМ-21 "Град". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим.ред.) по направлению: 07.25 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", — рассказали в Telegram-канале представительства.
Известно, что Ясиноватая расположена недалеко от Донецка — примерно в 25 км на север. Именно там находится крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.