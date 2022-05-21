https://uz.sputniknews.ru/20220521/v-buxare-startoval-mejdunarodnyy-festival-zolotoshveynogo-i-yuvelirnogo-remesla---video-24707875.html
В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла - видео
В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла - видео
Мероприятие проходит с участием представителей 58 стран мира. Узбекистан представляют 288 ремесленника.
2022-05-21T14:15+0500
2022-05-21T14:15+0500
2022-05-21T14:21+0500
культура
бухара
фестиваль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Бухаре проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла с 21 по 25 мая. Мероприятие проходит с участием представителей 58 стран мира. Об этом сообщает ИА "Дунё".Мероприятие стартовало с яркого и зрелищного шествия его участников.В фестивале принимают участие 288 ремесленников со всех регионов Узбекистана. Среди них:Также в дни его проведения 112 зарубежных ремесленников продемонстрируют свое мастерство.Цель мероприятия - более широко представить многогранность узбекского национального ремесленничества, с пропагандой его уникальных образов. А также налаживание тесного сотрудничества в этом направлении и обмен опытом между мастерами данного дела.
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бухара, фестиваль, узбекистан
В Бухаре стартовал международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла - видео
14:15 21.05.2022 (обновлено: 14:21 21.05.2022)
Мероприятие проходит с участием представителей 58 стран мира. Узбекистан представляют 288 ремесленника.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik.
В Бухаре проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного ремесла с 21 по 25 мая. Мероприятие проходит с участием представителей 58 стран мира. Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Мероприятие стартовало с яркого и зрелищного шествия его участников.
В фестивале принимают участие 288 ремесленников со всех регионов Узбекистана.
37 мастеров золотошвейного дела;
97 мастеров по различным направлениям ремесленничества.
Также в дни его проведения 112 зарубежных ремесленников продемонстрируют свое мастерство.
Цель мероприятия - более широко представить многогранность узбекского национального ремесленничества, с пропагандой его уникальных образов. А также налаживание тесного сотрудничества в этом направлении и обмен опытом между мастерами данного дела.