https://uz.sputniknews.ru/20220521/video-sdavshiysya-komandir-vsu-rasskazal-ob-inostrantsax-na-azovstali-24704802.html
Видео: сдавшийся командир ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Видео: сдавшийся командир ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"
Сдавшийся в плен украинский комбриг Волынский: в составе ВСУ есть иностранцы.
2022-05-21T11:02+0500
2022-05-21T11:02+0500
2022-05-21T11:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
боевики
пленные
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский сдался в плен с мариупольского комбината "Азовсталь". Украинский комбриг с позывным "Волына" рассказал, что на заводе в рядах ВСУ были иностранные граждане, сообщает РИА Новости.На видео, снятом после сдачи Волынского в плен, на вопрос о том, были ли на территории комбината иностранцы, он ответил утвердительно.По словам пленного комбрига, у него нет информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль вооруженных сил подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.Уже во время российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как "живым щитом".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* — запрещенная в России террористическая организация
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украина, боевики, пленные, иностранцы
Видео: сдавшийся командир ВСУ рассказал об иностранцах на "Азовстали"
11:02 21.05.2022 (обновлено: 11:05 21.05.2022)
Сдавшийся в плен украинский комбриг Волынский: в составе ВСУ есть иностранцы.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский сдался в плен с мариупольского комбината "Азовсталь". Украинский комбриг с позывным "Волына" рассказал, что на заводе в рядах ВСУ были иностранные граждане, сообщает РИА Новости.
На видео, снятом после сдачи Волынского в плен, на вопрос о том, были ли на территории комбината иностранцы, он ответил утвердительно.
"В составе подразделений вооруженных сил Украины есть иностранцы", — признался Волынский.
По словам пленного комбрига, у него нет информации о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.
"Мне о таких неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции", — сообщил он.
Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль вооруженных сил подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
"Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.
Уже во время российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как "живым щитом".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* — запрещенная в России террористическая организация