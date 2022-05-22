https://uz.sputniknews.ru/20220522/24723425.html

Как уберечься от укусов комаров и клещей

Как уберечься от укусов комаров и клещей

Отдых на природе – самое популярное времяпровождение в теплое время года. Но чтобы пикник не был испорчен укусами насекомых, необходимо заранее перестраховаться. Что же советуют делать специалисты?

2022-05-22T23:02+0500

2022-05-22T23:02+0500

2022-05-22T23:02+0500

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клещ

скорпион

комар

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Дни становятся все теплее, а отдых на природе – все популярнее, в особенности у городских жителей. Однако приятное времяпровождение с семьей или друзьями могут изрядно подпортить ползучие и кусачие, ведь укусы насекомых могут вызвать как легкий дискомфорт, так и серьезные аллергические реакции. Как же уберечься от клещей и комаров?Пользуйтесь репеллентамиНаносить защитные средства можно как на кожу, так и на одежду, или на все сразу, рекомендуют специалисты. Пользуйтесь любыми средствами, какие вам нравятся: спреями, мазями, кремами или эфирными маслами, запах которых отгоняет насекомых. К таким относятся: масло герани, пальмарозы, сандала и ветивера.Правильно одевайтесьЕсли вы собираетесь на прогулку в лес, забудьте об открытой одежде и обуви, и надевайте вещи, которые максимально прикрывают кожу: рубашки, джинсы, кофты с длинными рукавами, ботинки или кроссовки с высоким задником. Чтобы клещи не забрались под брюки, их стоит заправить в носки. Также важно защитить от насекомых голову, надев платок, кепку или панамку.Как нейтрализовать укусы насекомыхКонечно, перед поездкой на природу лучше заранее собрать аптечку. Но если ее у вас с собой нет, можно обойтись некоторыми подручными средствами, способными весьма эффективно справляться с последствиями укусов насекомых.В беседе со Sputnik Армения врач-дерматолог Оганнес Оганнесян отметил, что в таких случаях очень помогают различные гипертонические растворы, в том числе и обычной поваренной соли.Эффективна также перекись водорода и другие дезинфицирующие средства.Оганнесян предупредил: от клеща следует избавиться в течение 72 часов. В то же время необходимо иметь в виду, что просто вынимать клеща из кожи нельзя, поскольку его голова, как правило, остается в коже человека и может вызвать воспаление.Необходимо сделать так, чтобы клещ сам оторвался. В народе советуют прижечь спичкой или же капнуть уксусом.Если же вы – аллергик, то при выезде на природу необходимо брать с собой сильные противоаллергенные средства. Доктор считает, что лучше всего запастись дексаметазоном, который вводят внутримышечно. В целом, можно воспользоваться антигистаминными таблетками, которые свободно продаются в аптеках.Читайте также:

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клещ, скорпион, комар, природа