https://uz.sputniknews.ru/20220522/24723425.html
Как уберечься от укусов комаров и клещей
Как уберечься от укусов комаров и клещей
Отдых на природе – самое популярное времяпровождение в теплое время года. Но чтобы пикник не был испорчен укусами насекомых, необходимо заранее перестраховаться. Что же советуют делать специалисты?
2022-05-22T23:02+0500
2022-05-22T23:02+0500
2022-05-22T23:02+0500
это интересно
клещ
скорпион
комар
природа
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Дни становятся все теплее, а отдых на природе – все популярнее, в особенности у городских жителей. Однако приятное времяпровождение с семьей или друзьями могут изрядно подпортить ползучие и кусачие, ведь укусы насекомых могут вызвать как легкий дискомфорт, так и серьезные аллергические реакции. Как же уберечься от клещей и комаров?Пользуйтесь репеллентамиНаносить защитные средства можно как на кожу, так и на одежду, или на все сразу, рекомендуют специалисты. Пользуйтесь любыми средствами, какие вам нравятся: спреями, мазями, кремами или эфирными маслами, запах которых отгоняет насекомых. К таким относятся: масло герани, пальмарозы, сандала и ветивера.Правильно одевайтесьЕсли вы собираетесь на прогулку в лес, забудьте об открытой одежде и обуви, и надевайте вещи, которые максимально прикрывают кожу: рубашки, джинсы, кофты с длинными рукавами, ботинки или кроссовки с высоким задником. Чтобы клещи не забрались под брюки, их стоит заправить в носки. Также важно защитить от насекомых голову, надев платок, кепку или панамку.Как нейтрализовать укусы насекомыхКонечно, перед поездкой на природу лучше заранее собрать аптечку. Но если ее у вас с собой нет, можно обойтись некоторыми подручными средствами, способными весьма эффективно справляться с последствиями укусов насекомых.В беседе со Sputnik Армения врач-дерматолог Оганнес Оганнесян отметил, что в таких случаях очень помогают различные гипертонические растворы, в том числе и обычной поваренной соли.Эффективна также перекись водорода и другие дезинфицирующие средства.Оганнесян предупредил: от клеща следует избавиться в течение 72 часов. В то же время необходимо иметь в виду, что просто вынимать клеща из кожи нельзя, поскольку его голова, как правило, остается в коже человека и может вызвать воспаление.Необходимо сделать так, чтобы клещ сам оторвался. В народе советуют прижечь спичкой или же капнуть уксусом.Если же вы – аллергик, то при выезде на природу необходимо брать с собой сильные противоаллергенные средства. Доктор считает, что лучше всего запастись дексаметазоном, который вводят внутримышечно. В целом, можно воспользоваться антигистаминными таблетками, которые свободно продаются в аптеках.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
клещ, скорпион, комар, природа
Как уберечься от укусов комаров и клещей
Отдых на природе – самое популярное времяпровождение в теплое время года. Но чтобы пикник не был испорчен укусами насекомых, необходимо заранее перестраховаться. Что же советуют делать специалисты?
Дни становятся все теплее, а отдых на природе – все популярнее, в особенности у городских жителей. Однако приятное времяпровождение с семьей или друзьями могут изрядно подпортить ползучие и кусачие, ведь укусы насекомых могут вызвать как легкий дискомфорт, так и серьезные аллергические реакции.
Как же уберечься от клещей и комаров?
Пользуйтесь репеллентами
Наносить защитные средства можно как на кожу, так и на одежду, или на все сразу, рекомендуют специалисты.
Пользуйтесь любыми средствами, какие вам нравятся: спреями, мазями, кремами или эфирными маслами, запах которых отгоняет насекомых. К таким относятся: масло герани, пальмарозы, сандала и ветивера.
Правильно одевайтесь
Если вы собираетесь на прогулку в лес, забудьте об открытой одежде и обуви, и надевайте вещи, которые максимально прикрывают кожу: рубашки, джинсы, кофты с длинными рукавами, ботинки или кроссовки с высоким задником.
Чтобы клещи не забрались под брюки, их стоит заправить в носки. Также важно защитить от насекомых голову, надев платок, кепку или панамку.
Как нейтрализовать укусы насекомых
Конечно, перед поездкой на природу лучше заранее собрать аптечку. Но если ее у вас с собой нет, можно обойтись некоторыми подручными средствами, способными весьма эффективно справляться с последствиями укусов насекомых.
В беседе со Sputnik Армения
врач-дерматолог Оганнес Оганнесян отметил, что в таких случаях очень помогают различные гипертонические растворы, в том числе и обычной поваренной соли.
"Обезболивающие способны снять боль и предотвратить серьезные последствия. Но если под рукой их не оказалось, на помощь придет раствор из соли или уксус (не кислота!). На место укуса необходимо приложить примочки на несколько минут. Они помогут быстро облегчить боль и предотвратить осложнения", — рассказывает врач.
Эффективна также перекись водорода и другие дезинфицирующие средства.
Оганнесян предупредил: от клеща следует избавиться в течение 72 часов.
В то же время необходимо иметь в виду, что просто вынимать клеща из кожи нельзя, поскольку его голова, как правило, остается в коже человека и может вызвать воспаление.
Необходимо сделать так, чтобы клещ сам оторвался. В народе советуют прижечь спичкой или же капнуть уксусом.
Если же вы – аллергик, то при выезде на природу необходимо брать с собой сильные противоаллергенные средства.
Доктор считает, что лучше всего запастись дексаметазоном, который вводят внутримышечно. В целом, можно воспользоваться антигистаминными таблетками, которые свободно продаются в аптеках.