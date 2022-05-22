https://uz.sputniknews.ru/20220522/buystvo-krasok-festival-tsvetov-startoval-v-namangane--foto-24724948.html
Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото
Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото
В Наманганской области открылся 61-й Международный фестиваль цветов. Это по-настоящему яркое и грандиозное событие!
2022-05-22T22:01+0500
2022-05-22T22:01+0500
2022-05-22T22:01+0500
фото
наманган
фестиваль
цветы
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Фестиваль проходит с 1961 года, он отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.Чем в этот раз запомнился первый день мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наманган, фестиваль, цветы, фото
Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото
В Наманганской области открылся 61-й Международный фестиваль цветов. Это по-настоящему яркое и грандиозное событие!
Фестиваль проходит с 1961 года, он отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.
Чем в этот раз запомнился первый день мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik
.
Утро началось с красочного парада!
Более 200 авто и мотоциклов, украшенных самыми разными цветами, проехали по улицам областного центра.
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль проходит в парке имени Бобура, где взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов.
Фестиваль проходит в парке имени Бобура, где взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов.
В рамках подготовки к фестивалю было высажено 16 млн цветов 300 видов.
Свое мастерство продемонстрируют 250 мастеров-флористов из различных уголков Узбекистана.
В мероприятии также поучаствуют ландшафтные дизайнеры и представители искусства из 22 зарубежных стран.
© Хокимият Наманганской области
Фестиваль продлится до 5 июня.
Фестиваль продлится до 5 июня.