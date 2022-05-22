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https://uz.sputniknews.ru/20220522/buystvo-krasok-festival-tsvetov-startoval-v-namangane--foto-24724948.html
Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото
Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото
В Наманганской области открылся 61-й Международный фестиваль цветов. Это по-настоящему яркое и грандиозное событие!
2022-05-22T22:01+0500
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фото
наманган
фестиваль
цветы
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Фестиваль проходит с 1961 года, он отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.Чем в этот раз запомнился первый день мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik.
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наманган, фестиваль, цветы, фото

Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото

22:01 22.05.2022
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В Наманганской области открылся 61-й Международный фестиваль цветов. Это по-настоящему яркое и грандиозное событие!
Фестиваль проходит с 1961 года, он отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.
Чем в этот раз запомнился первый день мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik.
© Хокимият Наманганской области

Утро началось с красочного парада!

Утро началось с красочного парада! - Sputnik Узбекистан
1/7
© Хокимият Наманганской области

Утро началось с красочного парада!

© Хокимият Наманганской области

Более 200 авто и мотоциклов, украшенных самыми разными цветами, проехали по улицам областного центра.

Более 200 авто и мотоциклов, украшенных самыми разными цветами, проехали по улицам областного центра. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Хокимият Наманганской области

Более 200 авто и мотоциклов, украшенных самыми разными цветами, проехали по улицам областного центра.

© Хокимият Наманганской области

Фестиваль проходит в парке имени Бобура, где взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов.

Фестиваль проходит в парке имени Бобура, где взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Хокимият Наманганской области

Фестиваль проходит в парке имени Бобура, где взору гостей предстали более 60 тыс. видов цветов.

© Хокимият Наманганской области

В рамках подготовки к фестивалю было высажено 16 млн цветов 300 видов.

В рамках подготовки к фестивалю было высажено 16 млн цветов 300 видов. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Хокимият Наманганской области

В рамках подготовки к фестивалю было высажено 16 млн цветов 300 видов.

© Хокимият Наманганской области

Свое мастерство продемонстрируют 250 мастеров-флористов из различных уголков Узбекистана.

Свое мастерство продемонстрируют 250 мастеров-флористов из различных уголков Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Хокимият Наманганской области

Свое мастерство продемонстрируют 250 мастеров-флористов из различных уголков Узбекистана.

© Хокимият Наманганской области

В мероприятии также поучаствуют ландшафтные дизайнеры и представители искусства из 22 зарубежных стран.

В мероприятии также поучаствуют ландшафтные дизайнеры и представители искусства из 22 зарубежных стран. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Хокимият Наманганской области

В мероприятии также поучаствуют ландшафтные дизайнеры и представители искусства из 22 зарубежных стран.

© Хокимият Наманганской области

Фестиваль продлится до 5 июня.

Фестиваль продлится до 5 июня. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Хокимият Наманганской области

Фестиваль продлится до 5 июня.

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