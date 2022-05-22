https://uz.sputniknews.ru/20220522/buystvo-krasok-festival-tsvetov-startoval-v-namangane--foto-24724948.html

Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото

Буйство красок: фестиваль цветов стартовал в Намангане — фото

В Наманганской области открылся 61-й Международный фестиваль цветов. Это по-настоящему яркое и грандиозное событие!

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фото

наманган

фестиваль

цветы

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Фестиваль проходит с 1961 года, он отражает богатство цветочной культуры Узбекистана.Чем в этот раз запомнился первый день мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik.

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наманган, фестиваль, цветы, фото