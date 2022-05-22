https://uz.sputniknews.ru/20220522/v-mvd-raskryli-chislo-pogibshix-v-dtp-na-uzbeksko-kyrgyzskoy-granitse--video-24716861.html

В МВД раскрыли число погибших в ДТП на узбекско-кыргызской границе — видео

В МВД раскрыли число погибших в ДТП на узбекско-кыргызской границе — видео

Двое из погибших оказались сотрудниками МЧС. Они ехали на HOWO для проведения работ по очистке селеотводных каналов. Среди пострадавших также есть дети.

2022-05-22T10:57+0500

2022-05-22T10:57+0500

2022-05-22T11:04+0500

происшествия

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мвд

граница

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Предварительно девять человек погибли в ДТП на узбекско-кыргызской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов.Авария произошла 21 мая около 15.30. У грузовика, следовавшего из Баткенской области Кыргызстана на территорию Сохского района Узбекистана, отказали тормоза.В результате грузовик протаранил 12 авто, ожидавших проезда через КПП с двух сторон границы.По данным ведомства, также есть пострадавшие, которым оказана экстренная медицинская помощь.Среди семи пострадавших значатся двое несовершеннолетних детей. Они получили серьезные травмы, передает Sputnik Кыргызстан. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

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дтп, мвд, граница