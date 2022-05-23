https://uz.sputniknews.ru/20220523/na-filippinskom-sudne-proizoshel-pojar-est-pogibshie-24731549.html

На филиппинском судне произошел пожар, есть погибшие

На филиппинском судне произошел пожар, есть погибшие

Во время пожара на судне на Филиппинах находились 124 человека — подробности. 23.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-23T08:26+0500

2022-05-23T08:26+0500

2022-05-23T09:39+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, который вспыхнул на судне на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.

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филиппины, трагедия