https://uz.sputniknews.ru/20220523/na-filippinskom-sudne-proizoshel-pojar-est-pogibshie-24731549.html
На филиппинском судне произошел пожар, есть погибшие
На филиппинском судне произошел пожар, есть погибшие
Во время пожара на судне на Филиппинах находились 124 человека — подробности. 23.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-23T08:26+0500
2022-05-23T08:26+0500
2022-05-23T09:39+0500
в мире
филиппины
трагедия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24731618_0:464:961:1004_1920x0_80_0_0_737657ed312f0b3c0ab79fb93dcd861c.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, который вспыхнул на судне на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.
филиппины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24731618_0:374:961:1094_1920x0_80_0_0_af9dbc036e5de518ce53e8bae024da46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
филиппины, трагедия
На филиппинском судне произошел пожар, есть погибшие
08:26 23.05.2022 (обновлено: 09:39 23.05.2022)
Во время пожара на судне на Филиппинах находились 124 человека — подробности.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik.
По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, который вспыхнул на судне на Филиппинах. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.
"По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены", — приводит телеканал заявление ведомства.
Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду.
К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.