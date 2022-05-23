https://uz.sputniknews.ru/20220523/ramzan-kadyrov-vypustil-klip-o-plennyx-boevikax-s-azovstali-24734517.html
Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"
Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"
Глава Чечни опубликовал видео про сдачу боевиков с "Азовстали" в плен.
2022-05-23T09:58+0500
2022-05-23T09:58+0500
2022-05-23T09:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
пленные
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе. Видео представляет собой нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а затем сдались в плен. Есть также кадры с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ".В итоге клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооруженных сил России.Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Читайте также: Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе
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рамзан кадыров, пленные, украина, чеченская республика
Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"
Глава Чечни напомнил, что предупреждал о таких последствиях.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе.
"А ведь я предупреждал", — подписал он ролик.
Видео представляет собой нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а затем сдались в плен.
Есть также кадры с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ".
В итоге клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооруженных сил России.
Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.