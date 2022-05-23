https://uz.sputniknews.ru/20220523/ramzan-kadyrov-vypustil-klip-o-plennyx-boevikax-s-azovstali-24734517.html

Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"

Рамзан Кадыров выпустил клип о пленных боевиках с "Азовстали"

Глава Чечни опубликовал видео про сдачу боевиков с "Азовстали" в плен.

2022-05-23T09:58+0500

2022-05-23T09:58+0500

2022-05-23T09:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

пленные

украина

чеченская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21961853_0:115:2242:1376_1920x0_80_0_0_292bb5185fabd9d2984d764e01748f40.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором "отвез" пленных нацистов с "Азовстали" на автобусе. Видео представляет собой нарезку кадров с солдатами ВСУ, которые укрывались на территории "Азовстали", а затем сдались в плен. Есть также кадры с Кадыровым, который управляет автобусом "МАЗ".В итоге клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль Вооруженных сил России.Всего, по данным МО, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Читайте также: Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе

чеченская республика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рамзан кадыров, пленные, украина, чеченская республика