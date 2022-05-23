https://uz.sputniknews.ru/20220523/uchenye-rasskazali-pochemu-vajno-otdyxat-ot-sotssetey-24753713.html
Ученые рассказали, почему важно отдыхать от соцсетей
Ученые рассказали, почему важно отдыхать от соцсетей
В эксперименте участвовали 154 добровольца.
2022-05-23T23:00+0500
2022-05-23T23:00+0500
2022-05-23T23:00+0500
это интересно
соцсети
ученые
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Недельный отдых от социальных сетей оказывает положительное влияние на психическое здоровье, сообщает Liebertpub со ссылкой на ученых.В эксперименте участвовали 154 добровольца от 18 до 72 лет. Их разделили на две группы: участники первой не имели права пользоваться популярными соцсетями (TikTok, Twitter и другие), а второй группе позволили свайпать ленту до восьми часов в день. Через неделю испытуемые из обеих групп получили по электронной почте ссылку на опрос — их попросили предоставить данные своего экранного времени за последнюю неделю.Исследование показало, что недельный отдых от соцсетей привел к значительному улучшению самочувствия. Эта информация дополняет растущее количество сведений о том, что короткие перерывы в использовании популярных платформ могут положительно влиять на благополучие человека в целом. Некоторые участники исследований стали лучше ощущать себя в обществе других людей, а у других просто повысилась самооценка. Также известно об увеличении общего уровня оптимизма и свободного времени у добровольцев, участвовавших в подобных экспериментах.Читайте также:Сколько шагов надо делать каждый день, чтобы долго жить
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соцсети, ученые
Ученые рассказали, почему важно отдыхать от соцсетей
В эксперименте участвовали 154 добровольца. Одни не имели права пользоваться популярными соцсетями, а другим позволили свайпать ленту до восьми часов в день.
Недельный отдых от социальных сетей оказывает положительное влияние на психическое здоровье, сообщает Liebertpub
со ссылкой на ученых.
В эксперименте участвовали 154 добровольца от 18 до 72 лет. Их разделили на две группы: участники первой не имели права пользоваться популярными соцсетями (TikTok, Twitter и другие), а второй группе позволили свайпать ленту до восьми часов в день. Через неделю испытуемые из обеих групп получили по электронной почте ссылку на опрос — их попросили предоставить данные своего экранного времени за последнюю неделю.
Исследование показало, что недельный отдых от соцсетей привел к значительному улучшению самочувствия. Эта информация дополняет растущее количество сведений о том, что короткие перерывы в использовании популярных платформ могут положительно влиять на благополучие человека в целом. Некоторые участники исследований стали лучше ощущать себя в обществе других людей, а у других просто повысилась самооценка.
Также известно об увеличении общего уровня оптимизма и свободного времени у добровольцев, участвовавших в подобных экспериментах.