https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-tashkent-vezut-kubok-chempionata-mira-po-futbolu-fifa-24732806.html

В Ташкент везут Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

В Ташкент везут Кубок чемпионата мира по футболу FIFA

Кубок сопровождают амбассадоры FIFA: чемпионы мира разных лет — Кристиан Карамбё (Франция) и Карлес Пуйоль (Испания). 23.05.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

fifa

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узбекистан

футбол

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкент 6 июня прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.Кубок сопровождают амбассадоры FIFA: чемпионы мира разных лет — Кристиан Карамбё (Франция) и Карлес Пуйоль (Испания).Это уже пятое по счету путешествие по планете трофея. Нынешний вояж стартовал 12 мая из Объединенных Арабских Эмиратов.Всего трофей посетит 51 государство, из них — 32 страны, которые прошли отборочный тур мундиаля.Узбекистан – единственная страна центральноазиатского региона, куда прибывает делегация FIFA.Символично, что Кубок доставят в Ташкент в год 110-летия отечественного футбола, прокомментировал первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.До 2030 года трофей посетит все 211 стран, которые выступают под эгидой FIFA.Мировое турне приурочили к проведению ЧМ-2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, отмечается в сообщении.

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