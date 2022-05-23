https://uz.sputniknews.ru/20220523/v-uzbekistane-na-razvitie-sporta-vydelili-23-trln-sumov-24748441.html

В Узбекистане на развитие спорта выделили 2,3 трлн сумов

В Узбекистане на развитие спорта выделили 2,3 трлн сумов

Президент Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования спортивного воспитания в республике.

2022-05-23T17:12+0500

2022-05-23T17:12+0500

2022-05-23T17:46+0500

спорт

шавкат мирзиёев

совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1a/24207079_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10414903207a6cfb28fbfe9b5ce606cc.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. В нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017 году. Вопросы финансирования и развития спортивной отрасли обсудил в ходе видеоселекторного совещания с ответственными органами президент Шавкат Мизиёев, сообщает пресс-служба главы государства.За последние пять лет на спортивную сфера из бюджета направлено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.В частности, изменятся подходы к подготовке талантливых спортсменов. Так, в каждой махалле дважды в год будут проходить соревнования для молодежи. Тех, кто на этих состязаниях покажет хорошие результаты, внесут в электронный реестр. В дальнейшем эти молодые спортсмены смогут бесплатно заниматься с тренерами в специальных группах при спортивных школах.Тех, кто на занятиях в спецгруппах проявит потенциал к профессиональному спорту, зачислят в специализированные спортивные школы.При этом, заработная плата тренеров в спортивных школах вырастет на 35%, а директора школ, тренера и другие специалисты, добившиеся в своей работе хороших результатов, получат дополнительную 50% надбавку.Тренеры, чьи воспитанники выиграют областные первенства, получат надбавку в 5%, республиканские – 20%.В ходе совещания глава государства дал поручения профильным министерствам и ведомствам.В частности, Министерство спорта должно обеспечить проверку квалификации тренеров в 279 детско-юношеских спортивных школах.Каждая спортивная школа обязана будет работать с махаллями, школами и техникумами, расположенными в ее районе, организовать в них не менее одного олимпийского спортивного клуба, помещения для занятий этим клубам должны предоставлять бесплатно.В нынешнем году из бюджета должны выделить дополнительно 35 млрд сумов на обеспечение спортивных школ медицинским оборудованием, медикаментами и спортивной формой.До конца года власти должны построить многофункциональные спортивные площадки в 508 махаллях.Президент поставил перед министерствами и местными хокимами задачу – привлечь более 6 млн человек (43% молодежи) к регулярным занятиям массовым спортом, а охват спортивными школами поднять в 1,3 раза до 520 тысяч человек.Изменится также система подготовки профессиональных спортсменов. В частности, в каждом регионе откроются спортивные колледжи для подготовки учащихся по олимпийским и паралимпийским видам спорта.В областных центрах будут действовать олимпийские школы для учеников 5-9 классов, олимпийские и паралимпийские колледжи для учащихся 10-11 классов и 1-2 курсов.Юные спортсмены, показавшие хорошие результаты в детско-юношеских спортивных школах, поступят в олимпийские школы и смогут заниматься спортом профессионально. После профильных спортивных школ они смогут поступить в специализированный колледж, а после него – уже в Институт высшего спортивного мастерства.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, совещание