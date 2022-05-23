https://uz.sputniknews.ru/20220523/video-kak-sanktsii-protiv-rossii-obernutsya-golodom-dlya-vsego-mira-24746114.html
Видео: как санкции против России обернутся голодом для всего мира
Видео: как санкции против России обернутся голодом для всего мира
Хазанов: как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире.
2022-05-23T16:21+0500
2022-05-23T16:21+0500
2022-05-23T16:21+0500
видео
санкции
голод
продовольствие
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Западные государства поставили весь мир на границу голода из-за своего стремления полностью изолировать Москву. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН. Какие страны первыми окажутся на грани голода? Как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире? И почему в Европе вслед за заводами по производству минеральных удобрений встанут и другие? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат экономических наук, эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов.Читайте также:От России требуют кормить весь мир бесплатно
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MIA „Rosiya Segodnya“
санкции, видео, голод, продовольствие
Видео: как санкции против России обернутся голодом для всего мира
Эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов рассказал, как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире.
Западные государства поставили весь мир на границу голода из-за своего стремления полностью изолировать Москву. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН.
Какие страны первыми окажутся на грани голода? Как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире? И почему в Европе вслед за заводами по производству минеральных удобрений встанут и другие?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал кандидат экономических наук, эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов.