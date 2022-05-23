https://uz.sputniknews.ru/20220523/video-kak-sanktsii-protiv-rossii-obernutsya-golodom-dlya-vsego-mira-24746114.html

Видео: как санкции против России обернутся голодом для всего мира

Видео: как санкции против России обернутся голодом для всего мира

Хазанов: как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире.

2022-05-23T16:21+0500

2022-05-23T16:21+0500

2022-05-23T16:21+0500

видео

санкции

голод

продовольствие

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Западные государства поставили весь мир на границу голода из-за своего стремления полностью изолировать Москву. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН. Какие страны первыми окажутся на грани голода? Как будет в целом развиваться ситуация с продовольствием в мире? И почему в Европе вслед за заводами по производству минеральных удобрений встанут и другие? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат экономических наук, эксперт в области продовольствия Леонид Хазанов.Читайте также:От России требуют кормить весь мир бесплатно

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санкции, видео, голод, продовольствие