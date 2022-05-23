https://uz.sputniknews.ru/20220523/video-rossiyskie-sapery-unichtojili-sto-vzryvoopasnyx-predmetov-na-azovstali-24741571.html

Видео: российские саперы уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Видео: российские саперы уничтожили сто взрывоопасных предметов на "Азовстали"

В Минобороны России рассказали, что украинские националисты закладывали взрывные устройства по всему периметру предприятия.

2022-05-23T14:02+0500

2022-05-23T14:02+0500

2022-05-23T14:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сапер

минобороны рф

украина

национализм

предприятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24740291_0:74:1657:1006_1920x0_80_0_0_061070366277d28b46e873a65e4bd88e.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Российские военные за двое суток уничтожили более ста взрывных устройств на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает РИА Новости.Так, в российском оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики закладывали различные взрывные устройства по всему периметру завода, а также в его строениях. Саперы ищут и обезвреживают минные поля, ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и потенциально опасное вооружение.В работах также задействованы специализированные бронированные машины.Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении территории "Азовстали" и переходе под контроль вооруженных сил подземных сооружений предприятия, в которых прятались боевики. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сапер, минобороны рф, украина, национализм, предприятия