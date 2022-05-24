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На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото
На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото
Владелец дома, где нашли вход в подземный лаз, находится в психиатрической лечебнице.
2022-05-24T13:21+0500
2022-05-24T13:21+0500
в мире
кыргызстан
узбекистан
тоннель
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На границе Кыргызстана и Узбекистана спецслужбы обнаружили подземный ход, ведущий в соседнюю республику сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности. Вход в тоннель находится во дворе частного дома в селе Тельман Кара-Сууйского района Ошской области.Глубина тоннеля составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.Владелец дома сейчас находится в психиатрической больнице. После обнаружения тоннеля его вновь проверят на вменяемость.Сейчас спецслужбы вынимают из лаза орудия и предметы преступления, сообщает пресс-служба.
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фото, кыргызстан, узбекистан, тоннель

На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото

13:21 24.05.2022
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Владелец дома, где нашли вход в подземный лаз, находится в психиатрической лечебнице.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На границе Кыргызстана и Узбекистана спецслужбы обнаружили подземный ход, ведущий в соседнюю республику сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности.
Вход в тоннель находится во дворе частного дома в селе Тельман Кара-Сууйского района Ошской области.
Глубина тоннеля составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.
Владелец дома сейчас находится в психиатрической больнице. После обнаружения тоннеля его вновь проверят на вменяемость.
Сейчас спецслужбы вынимают из лаза орудия и предметы преступления, сообщает пресс-служба.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

В Ошской области во дворе дома нашли вход в подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном

В Ошской области во дворе дома нашли вход в подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном - Sputnik Узбекистан
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© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

В Ошской области во дворе дома нашли вход в подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном

© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

Глубина тоннеля составляет 15 метров, вход — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра

Глубина тоннеля составляет 15 метров, вход — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра - Sputnik Узбекистан
2/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

Глубина тоннеля составляет 15 метров, вход — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра

© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270 метров

От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270 метров - Sputnik Узбекистан
3/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270 метров

© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

Объект нашли в селе Тельман Кара-Сууйского района, передает ГКНБ.

Объект нашли в селе Тельман Кара-Сууйского района, передает ГКНБ. - Sputnik Узбекистан
4/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР

Объект нашли в селе Тельман Кара-Сууйского района, передает ГКНБ.

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