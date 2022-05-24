https://uz.sputniknews.ru/20220524/24761883.html

На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото

На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото

Владелец дома, где нашли вход в подземный лаз, находится в психиатрической лечебнице.

2022-05-24T13:21+0500

2022-05-24T13:21+0500

2022-05-24T13:21+0500

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кыргызстан

узбекистан

тоннель

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На границе Кыргызстана и Узбекистана спецслужбы обнаружили подземный ход, ведущий в соседнюю республику сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности. Вход в тоннель находится во дворе частного дома в селе Тельман Кара-Сууйского района Ошской области.Глубина тоннеля составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.Владелец дома сейчас находится в психиатрической больнице. После обнаружения тоннеля его вновь проверят на вменяемость.Сейчас спецслужбы вынимают из лаза орудия и предметы преступления, сообщает пресс-служба.

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фото, кыргызстан, узбекистан, тоннель