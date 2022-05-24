На границе Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан - фото
Владелец дома, где нашли вход в подземный лаз, находится в психиатрической лечебнице.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. На границе Кыргызстана и Узбекистана спецслужбы обнаружили подземный ход, ведущий в соседнюю республику сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности.
Вход в тоннель находится во дворе частного дома в селе Тельман Кара-Сууйского района Ошской области.
Глубина тоннеля составляет 15 метров, ширина входа — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра. От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270.
Владелец дома сейчас находится в психиатрической больнице. После обнаружения тоннеля его вновь проверят на вменяемость.
Сейчас спецслужбы вынимают из лаза орудия и предметы преступления, сообщает пресс-служба.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
В Ошской области во дворе дома нашли вход в подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном
1/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
В Ошской области во дворе дома нашли вход в подземный тоннель, связывающий Кыргызстан с Узбекистаном
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Глубина тоннеля составляет 15 метров, вход — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра
2/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Глубина тоннеля составляет 15 метров, вход — 1,8 метра, диаметр по всей продолжительности — 1,5 метра
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270 метров
3/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
От входа до линии границы 40 метров, от входа до выхода — 270 метров
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Объект нашли в селе Тельман Кара-Сууйского района, передает ГКНБ.
4/4
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Объект нашли в селе Тельман Кара-Сууйского района, передает ГКНБ.