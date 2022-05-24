https://uz.sputniknews.ru/20220524/bystree-vyshe-silnee-osobennosti-podgotovki-sportsmenov-v-uzbekistane-24782803.html

Быстрее, выше, сильнее: Особенности подготовки спортсменов в Узбекистане

Быстрее, выше, сильнее: Особенности подготовки спортсменов в Узбекистане

Финансирование развития спорта в Узбекистане увеличилось в пять раз по сравнению с 2017 годом. Как изменилась подготовка спортсменов — в нашей инфографике.

2022-05-24T21:41+0500

2022-05-24T21:41+0500

2022-05-24T21:41+0500

инфографика

узбекистан

спорт

спортсмен

финансирование

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За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета направлено 4 трлн сумов. В нынешнем году на это цели власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017 году.Введены в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировано еще 110.В ближайшее время зарплата тренеров в спортивных школах вырастет на 35%, а директоров школ, тренеров и других специалистов, добившихся в своей работе хороших результатов, получат дополнительную 50-процентную надбавку.До конца года власти должны построить многофункциональные спортивные площадки в 508 махаллях.Все подробности - в нашей инфографике.

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узбекистан, спорт, спортсмен, инфографика, финансирование