https://uz.sputniknews.ru/20220524/inspektorov-truda-tsentralnoy-azii-zovut-na-forum-v-tashkent-24770268.html

Инспекторов труда Центральной Азии зовут на форум в Ташкент

Инспекторов труда Центральной Азии зовут на форум в Ташкент

По мнению Ташкента, такие встречи должны проводиться на постоянном уровне, от качества трудовых ресурсов зависит экономика региона.

2022-05-24T19:41+0500

2022-05-24T19:41+0500

2022-05-24T19:41+0500

общество

центральная азия

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет первый форум инспекторов труда стран Центральной Азии, заявил во вторник министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов.По словам министра, запланирован он на август. Об этом Хусанов рассказал, выступая на международной конференции "Эффективное управление для экономического развития в Центральной Азии", открывшейся 24 мая в узбекской столице. Министр отметил, что такие встречи на региональном уровне должны проводиться на постоянной основе.По его словам, экономический рост в странах региона напрямую зависит от количества и качества трудовых ресурсов и их производительности.

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центральная азия, ташкент, форум