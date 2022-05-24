https://uz.sputniknews.ru/20220524/inspektorov-truda-tsentralnoy-azii-zovut-na-forum-v-tashkent-24770268.html
Инспекторов труда Центральной Азии зовут на форум в Ташкент
Инспекторов труда Центральной Азии зовут на форум в Ташкент
По мнению Ташкента, такие встречи должны проводиться на постоянном уровне, от качества трудовых ресурсов зависит экономика региона.
2022-05-24T19:41+0500
2022-05-24T19:41+0500
2022-05-24T19:41+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет первый форум инспекторов труда стран Центральной Азии, заявил во вторник министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов.По словам министра, запланирован он на август. Об этом Хусанов рассказал, выступая на международной конференции "Эффективное управление для экономического развития в Центральной Азии", открывшейся 24 мая в узбекской столице. Министр отметил, что такие встречи на региональном уровне должны проводиться на постоянной основе.По его словам, экономический рост в странах региона напрямую зависит от количества и качества трудовых ресурсов и их производительности.
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центральная азия, ташкент, форум
Инспекторов труда Центральной Азии зовут на форум в Ташкент
По мнению Ташкента, такие встречи должны проводиться на постоянном уровне, от качества трудовых ресурсов зависит экономика региона.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет первый форум инспекторов труда стран Центральной Азии, заявил во вторник министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов.
По словам министра, запланирован он на август. Об этом Хусанов рассказал, выступая на международной конференции "Эффективное управление для экономического развития в Центральной Азии", открывшейся 24 мая в узбекской столице.
"Хочу пригласить своих коллег на первый региональный форум государственных инспекторов труда стран Центральной Азии, который минтруд Узбекистана планирует провести в августе в Ташкентской области", — сказал Хусанов на открытии конференции.
Министр отметил, что такие встречи на региональном уровне должны проводиться на постоянной основе.
По его словам, экономический рост в странах региона напрямую зависит от количества и качества трудовых ресурсов и их производительности.