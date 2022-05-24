https://uz.sputniknews.ru/20220524/kak-prigotovit-vkusneyshuyu-sveklu-24782285.html

Как приготовить вкуснейшую свеклу

Как приготовить вкуснейшую свеклу

Хитрый способ используют в ресторанах, отчего овощ получается намного вкуснее.

2022-05-24T23:00+0500

2022-05-24T23:00+0500

2022-05-24T23:00+0500

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овощи

ресторан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Свеклу часто используют в салатах, но варится она достаточно долго. При этом издает не самый приятный запах и оставляет трудно смываемые следы на кастрюле. Однако опытные хозяйки знают, как упростить этот процесс. Одним из таких рецептов делится издание "Белновости".Для ускоренного приготовления нужно на кусок фольги для запекания вылить оливковое масло, высыпать соль и сахар. Завернуть в нее тщательно вымытую неочищенную свеклу и поместить на один час в духовку, запекать при температуре в 180-200 градусов.Такой способ приготовление усиливает вкус свеклы и попутно избавит от нудного мытья посуды.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

овощи, ресторан