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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220524/kak-prigotovit-vkusneyshuyu-sveklu-24782285.html
Как приготовить вкуснейшую свеклу
Как приготовить вкуснейшую свеклу
Хитрый способ используют в ресторанах, отчего овощ получается намного вкуснее.
2022-05-24T23:00+0500
2022-05-24T23:00+0500
это интересно
овощи
ресторан
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Свеклу часто используют в салатах, но варится она достаточно долго. При этом издает не самый приятный запах и оставляет трудно смываемые следы на кастрюле. Однако опытные хозяйки знают, как упростить этот процесс. Одним из таких рецептов делится издание "Белновости".Для ускоренного приготовления нужно на кусок фольги для запекания вылить оливковое масло, высыпать соль и сахар. Завернуть в нее тщательно вымытую неочищенную свеклу и поместить на один час в духовку, запекать при температуре в 180-200 градусов.Такой способ приготовление усиливает вкус свеклы и попутно избавит от нудного мытья посуды.
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овощи, ресторан

Как приготовить вкуснейшую свеклу

23:00 24.05.2022
© Pixabay / Gyöngyi NagyКрасная свекла
Красная свекла - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Pixabay / Gyöngyi Nagy
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Хитрый способ используют в ресторанах, отчего овощ получается намного вкуснее.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Свеклу часто используют в салатах, но варится она достаточно долго. При этом издает не самый приятный запах и оставляет трудно смываемые следы на кастрюле.
Однако опытные хозяйки знают, как упростить этот процесс. Одним из таких рецептов делится издание "Белновости".
Для ускоренного приготовления нужно на кусок фольги для запекания вылить оливковое масло, высыпать соль и сахар. Завернуть в нее тщательно вымытую неочищенную свеклу и поместить на один час в духовку, запекать при температуре в 180-200 градусов.
Такой способ приготовление усиливает вкус свеклы и попутно избавит от нудного мытья посуды.
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