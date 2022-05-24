https://uz.sputniknews.ru/20220524/kak-prigotovit-vkusneyshuyu-sveklu-24782285.html
Как приготовить вкуснейшую свеклу
Как приготовить вкуснейшую свеклу
Хитрый способ используют в ресторанах, отчего овощ получается намного вкуснее.
2022-05-24T23:00+0500
2022-05-24T23:00+0500
2022-05-24T23:00+0500
это интересно
овощи
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Свеклу часто используют в салатах, но варится она достаточно долго. При этом издает не самый приятный запах и оставляет трудно смываемые следы на кастрюле. Однако опытные хозяйки знают, как упростить этот процесс. Одним из таких рецептов делится издание "Белновости".Для ускоренного приготовления нужно на кусок фольги для запекания вылить оливковое масло, высыпать соль и сахар. Завернуть в нее тщательно вымытую неочищенную свеклу и поместить на один час в духовку, запекать при температуре в 180-200 градусов.Такой способ приготовление усиливает вкус свеклы и попутно избавит от нудного мытья посуды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
овощи, ресторан
Как приготовить вкуснейшую свеклу
Хитрый способ используют в ресторанах, отчего овощ получается намного вкуснее.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Свеклу часто используют в салатах, но варится она достаточно долго. При этом издает не самый приятный запах и оставляет трудно смываемые следы на кастрюле.
Однако опытные хозяйки знают, как упростить этот процесс. Одним из таких рецептов делится издание "Белновости"
.
Для ускоренного приготовления нужно на кусок фольги для запекания вылить оливковое масло, высыпать соль и сахар. Завернуть в нее тщательно вымытую неочищенную свеклу и поместить на один час в духовку, запекать при температуре в 180-200 градусов.
Такой способ приготовление усиливает вкус свеклы и попутно избавит от нудного мытья посуды.