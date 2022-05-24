https://uz.sputniknews.ru/20220524/severodonetskiy-proryv-folksshturm-bejit-na-zapad-24783753.html

Северодонецкий прорыв: "фольксштурм" бежит на запад

Северодонецкий прорыв: "фольксштурм" бежит на запад

Наступление российских войск в Донбассе развивается успешно и необратимо, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2022-05-24T22:23+0500

2022-05-24T22:23+0500

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Тысячи уничтоженных единиц боевой техники и десятки тысяч "демилитаризованных" защитников киевского режима качественно изменили сопротивление ВСУ – оборонительные порядки колеблются, насильно мобилизованные части "фольксштурм" протестуют на передовой в готовности к отступлению на запад, весь "восточный фронт" Украины в существующей конфигурации доживает последние дни.Российское наступление в Донбассе 23 мая проломило украинскую оборону сразу на нескольких ключевых участках в районе Попасной. Формируются "малые котлы" южнее Балаклеи, в районах Авдеевки, Северодонецка, Лисичанска и Лимана. Важная транспортная магистраль Бахмут – Лисичанск перерезана. Рушится оборона ВСУ в Марьинке, Песках (укрепрайоны в этих населенных пунктах долгое время позволяли наносить артиллерийские удары по жилым кварталам Донецка).Крупная группировка противника находится в тактическом окружении в Северодонецке и Лисичанске, российские войска и народная милиция ЛНР методично зачищают от украинских вооруженных формирований пригороды и жилые кварталы. Гарнизоны Авдеевки, Северодонецка и Лисичанска могут повторить судьбу "защитников Мариуполя" – в здешних "котлах" окажутся до 50 тыс. человек личного состава ВСУ.Обвал украинского фронта ускоряет методичное разрушение коммуникаций и системы снабжения. В рядах противника доминируют панические настроения, части ВСУ начали самовольно оставлять позиции. Под Лиманом 23 мая в плен сдались более 500 украинских солдат. Регулярно публикуются коллективные обращения к президенту Владимиру Зеленскому и главкому Валерию Залужному – бойцы ВСУ рассказывают об отсутствии командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказываются выполнять боевые задачи.Руководство реагирует по-разному. Украинский Генштаб занимается системной дезинформацией о происходящем на передовой. К примеру, заявляет об отсутствии боев на Лиманском направлении, и добивается от президента права самостоятельно принимать решения об отступлении на запад.Офис президента запустил в Верховной раде законопроект об ужесточении наказаний за дезертирство и отказ от выполнения приказа – вплоть до расстрела военнослужащих (командирами), разумеется, без суда и следствия. Законопроект успел пройти обсуждение в профильном комитете по разведке, нацбезопасности и обороне. Согласно уголовному кодексу Украины, дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.По указанию западных кураторов "украинского проекта" Зеленский требует от ВСУ стоять насмерть, и посылает на фронт "фольксштурм" – насильно мобилизованных гражданских людей, практически бесполезных в боевой обстановке. Потери ВСУ растут, российское наступление становится фатальным для киевского режима.Иезуитская помощь ЗападаРоссийские высокоточные ракеты большой дальности морского базирования 23 мая поразили скопление украинских войск и западной боевой техники в районе железнодорожной станции Малин в Житомирской области. Ракетные, артиллерийские и бомбовые удары по военным объектам ВСУ наносятся 90 суток подряд.Дефицит боевой техники вынуждает украинских солдат пересаживаться на гражданские автомобили. Верховная рада вынуждена была 12 мая принять закон об изъятии имущества украинских граждан, поддерживающих российскую специальную операцию.Вооружения из стран НАТО на украинской территории до "восточного фронта" практически не доезжают – российские ракетные удары по складам и узловым железнодорожным станциям систематически "обнуляют" помощь Запада. Только за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное, и Красный Лиман, в том числе крупный арсенал 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.Не следует преувеличивать эффективность американской помощи. Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд, однако, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 35% от этой суммы пойдет на финансирование Пентагона, 45,2% планируется потратить на "другие страны", 4,8% предусмотрены на помощь беженцам и возобновление работы посольства США на Украине. Непосредственно ВСУ останется 15% или $6 млрд долларов.Возможно, этого хватит до зимы. Долг и проценты украинцам придется отдавать с полной суммы ($40 млрд), таковы правила американского бизнеса. Заметим, ранее выделенные США и Евросоюзом миллиарды долларов и евро киевскому режиму не помогли, а лишь увеличили количество погибших украинских военнослужащих.Попытки НАТО "интегрировать" Украину иезуитскими двусторонними договоренностями с Польшей также ни к чему хорошему не приведут. Свидетельство тому – российский ракетный удар 23 мая по военному объекту в Павлограде (важнейший транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе), на фоне информации о прибывших с территории Польши подразделениях и вооружениях.По данным СМИ, до "восточного фронта" не доехали два батальона польских пехотинцев на американских броневиках, с восемью противотанковыми орудиями "Рапира".Не следует забывать, что Вооруженные силы РФ технологически, тактически и стратегически готовы к демилитаризации НАТО не только на украинской территории (Варшава рискует больше других).За три месяца с 24 февраля российские войска уничтожили: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы автотехники ВСУ.Эта статистика включает сотни единиц западных вооружений. И сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что спецоперация на Украине будет продолжена до полного выполнения задач (демилитаризации и денацификации), невзирая на антироссийские санкции и военную помощь киевскому режиму США и лимитрофов.Коллективный Запад никогда не сможет диктовать свои условия России. Идеальным сценарием для США и НАТО является бесконечно тлеющий конфликт на Украине. Сопротивление ВСУ бесполезно и безрассудно, марионеточный киевский режим враждебен украинскому народу. Минобороны РФ оценивает общие потери убитыми в украинской армии в 50 тыс. человек. Бойцов "теробороны", иностранных наемников никто не считает. Количество пропавших без вести неизвестно. Остатки украинской армии (территории и государственности) может спасти только массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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