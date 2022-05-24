https://uz.sputniknews.ru/20220524/transportnye-universitety-uzbekistana-i-belarusi-rasshiryayut-sotrudnichestvo-24772826.html
Транспортные университеты Узбекистана и Беларуси расширяют сотрудничество
Транспортные университеты Узбекистана и Беларуси расширяют сотрудничество
Ректоры узбекского и белорусского транспортных вузов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. С 2019 года в Ташкенте уже действует совместный факультет этих двух учебных заведений.
2022-05-24T19:02+0500
2022-05-24T19:02+0500
2022-05-24T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Ташкентский государственный транспортный университет (Транспортный университет) посетила делегация во главе с ректором Белорусского национального технического университета (БНТУ) Сергеем Харитончиком. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба ташкентского вуза.По итогам встречи ректор Транспортного университета Одил Абдурахманов и его белорусский коллега Сергей Харитончик подписали дополнительные соглашения. Пакет документов предусматривает совместные научные исследования в 2022-2023 году, а также открытие новых специальностей магистратуры.Об усилении сотрудничества корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал декан совместного факультета профессор Алимжон Рискулов.Напомним, совместный факультет двух университетов действует в Ташкенте с 2019 года. Его открыли на основе договоренностей между министерствами высшего образования двух стран, а также в рамках реализации подписанной президентами Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко Дорожной карты по развитию международного сотрудничества, в том числе межвузовского.
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узбекистан, беларусь, вузы, ташкент, факультет
Транспортные университеты Узбекистана и Беларуси расширяют сотрудничество
Ректоры узбекского и белорусского транспортных вузов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. С 2019 года в Ташкенте уже функционирует совместный факультет этих двух учебных заведений.
ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Ташкентский государственный транспортный университет (Транспортный университет) посетила делегация во главе с ректором Белорусского национального технического университета (БНТУ) Сергеем Харитончиком. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба ташкентского вуза.
По итогам встречи ректор Транспортного университета Одил Абдурахманов и его белорусский коллега Сергей Харитончик подписали дополнительные соглашения. Пакет документов предусматривает совместные научные исследования в 2022-2023 году, а также открытие новых специальностей магистратуры.
Об усилении сотрудничества корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал декан совместного факультета профессор Алимжон Рискулов.
"С этого года на базе Транспортного университета откроется новое направление (бакалавриат. – Прим. ред.) — бизнес-администрирование очной формы обучения. Помимо того, предусмотрены четыре новых направления магистратуры: транспорт и логистика, эксплуатация автомобильного транспорта, дорожное хозяйство, экономика", — отметил Рискулов.
Напомним, совместный факультет двух университетов действует в Ташкенте с 2019 года. Его открыли на основе договоренностей между министерствами высшего образования двух стран, а также в рамках реализации подписанной президентами Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко Дорожной карты по развитию международного сотрудничества, в том числе межвузовского.