https://uz.sputniknews.ru/20220524/ukrainskie-boeviki-zaminirovali-edinstvennyy-vyxod-iz-porta-xersona-24759180.html

Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона

Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что порт будет разблокирован, когда Очаков зачистят от украинских нацистов.

2022-05-24T09:53+0500

2022-05-24T09:53+0500

2022-05-24T10:02+0500

специальная военная операция россии в донбассе

боевики

украина

порт

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24758875_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_b662d1d50c16a6be1ad9d4c077f77c44.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Работа торгового порта в Херсоне на данном этапе заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море заминировали украинцы. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По заявлению замглавы ВГА, в настоящее время открыть торговый порт "практически нереально. Торговое судоходство по Днепру также приостановлено.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боевики, украина, порт, нацизм