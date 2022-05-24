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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220524/ukrainskie-boeviki-zaminirovali-edinstvennyy-vyxod-iz-porta-xersona-24759180.html
Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона
Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона
Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что порт будет разблокирован, когда Очаков зачистят от украинских нацистов.
2022-05-24T09:53+0500
2022-05-24T10:02+0500
специальная военная операция россии в донбассе
боевики
украина
порт
нацизм
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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Работа торгового порта в Херсоне на данном этапе заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море заминировали украинцы. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По заявлению замглавы ВГА, в настоящее время открыть торговый порт "практически нереально. Торговое судоходство по Днепру также приостановлено.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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боевики, украина, порт, нацизм

Украинские боевики заминировали единственный выход из порта Херсона

09:53 24.05.2022 (обновлено: 10:02 24.05.2022)
© Sputnik / С. КрячкоХерсонский морской и крупнейший на Днепре речной порт
Херсонский морской и крупнейший на Днепре речной порт - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / С. Крячко
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Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что порт будет разблокирован, когда Очаков зачистят от украинских нацистов.
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Работа торгового порта в Херсоне на данном этапе заблокирована, поскольку единственный выход в Черное море заминировали украинцы. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По заявлению замглавы ВГА, в настоящее время открыть торговый порт "практически нереально. Торговое судоходство по Днепру также приостановлено.

"Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт", — отметил Стремоусов.

Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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