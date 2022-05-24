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В Армении оппозиция заблокировала здание МИД — видео
В Армении оппозиция заблокировала здание МИД — видео
Координатор оппозиционного движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания внешнеполитического ведомства в Ереване.
2022-05-24T11:03+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Участники оппозиционного движения "Сопротивление" и их сторонники, организовавшие шествие от площади Франции в Ереване, дошлидо здания Министерства иностранных дел Армении. Об этом сообщает Sputnik Армения.Один из координаторов движения Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания МИД.Напомним, оппозиция в Армении уже несколько недель проводит акции протеста в столице с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие считают, что политика властей приведет страну к потере Арцаха и армянской государственности.
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В Армении оппозиция заблокировала здание МИД — видео

11:03 24.05.2022 (обновлено: 11:08 24.05.2022)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАкции протеста продолжаются в Ереване
Акции протеста продолжаются в Ереване - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Координатор оппозиционного движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания внешнеполитического ведомства в Ереване.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Участники оппозиционного движения "Сопротивление" и их сторонники, организовавшие шествие от площади Франции в Ереване, дошлидо здания Министерства иностранных дел Армении. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Один из координаторов движения Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания МИД.

"Министр иностранных дел больше не обслуживает интересы Армении, нужно блокировать все входы и выходы", — заявил Сагателян.

Напомним, оппозиция в Армении уже несколько недель проводит акции протеста в столице с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие считают, что политика властей приведет страну к потере Арцаха и армянской государственности.
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