https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-armenii-oppozitsiya-zablokirovala-zdanie-mid---video-24761438.html

В Армении оппозиция заблокировала здание МИД — видео

В Армении оппозиция заблокировала здание МИД — видео

Координатор оппозиционного движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания внешнеполитического ведомства в Ереване.

2022-05-24T11:03+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Участники оппозиционного движения "Сопротивление" и их сторонники, организовавшие шествие от площади Франции в Ереване, дошлидо здания Министерства иностранных дел Армении. Об этом сообщает Sputnik Армения.Один из координаторов движения Ишхан Сагателян призвал заблокировать все входы и выходы из здания МИД.Напомним, оппозиция в Армении уже несколько недель проводит акции протеста в столице с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие считают, что политика властей приведет страну к потере Арцаха и армянской государственности.

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