https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-pyat-chelovek-v-tom-chisle-dvoe-detey-24772089.html
В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей
В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей
В Сырдарьинской области столкнулись два легковых автомобиля. Врачи не смогли спасти жизни детей.
2022-05-24T18:03+0500
2022-05-24T18:03+0500
2022-05-24T18:03+0500
происшествия
узбекистан
дтп
сырдарьинская область
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24771857_8:31:1176:688_1920x0_80_0_0_ac8b619b8b9e0d6d242f90abb0da48c9.jpg
Ташкент, 24 мая – Sputnik. Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сырдарьинской области Узбекистана. Среди жертв двое детей, сообщает государственное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД республики.По данным ведомства, столкновение автомобилями Lacetti и Nexia произошло 23 мая в 12.45 часов на 234-м километре автомобильной дороги А-376, проходящей по территории Хавастского района Сырдарьинской области.По факту произошедшего проводится расследование, причины устанавливаются.По данным МВД, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах в Узбекистане составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. В 2021 году в стране произошло более 10 тысяч ДТП, в которых погибли около 2,5 тысячи человек, пострадали — более 9 тысяч.
узбекистан
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24771857_133:0:1094:721_1920x0_80_0_0_9cf5a85de9f3aefb1f12aeca94e43f40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, дтп, сырдарьинская область, врачи
В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей
В Сырдарьинской области столкнулись два легковых автомобиля. Врачи не смогли спасти жизни детей.
Ташкент, 24 мая – Sputnik.
Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сырдарьинской области Узбекистана. Среди жертв двое детей, сообщает
государственное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД республики.
По данным ведомства, столкновение автомобилями Lacetti и Nexia произошло 23 мая в 12.45 часов на 234-м километре автомобильной дороги А-376, проходящей по территории Хавастского района Сырдарьинской области.
"На месте происшествия скончались два человека. Еще три человека, в том числе два ребенка 2016 и 2019 годов рождения, были госпитализированы с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего проводится расследование, причины устанавливаются.
По данным МВД, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах в Узбекистане составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем.
В 2021 году в стране произошло более 10 тысяч ДТП, в которых погибли около 2,5 тысячи человек, пострадали — более 9 тысяч.