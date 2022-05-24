https://uz.sputniknews.ru/20220524/v-dtp-v-uzbekistane-pogibli-pyat-chelovek-v-tom-chisle-dvoe-detey-24772089.html

В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей

В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей

В Сырдарьинской области столкнулись два легковых автомобиля. Врачи не смогли спасти жизни детей.

2022-05-24T18:03+0500

2022-05-24T18:03+0500

2022-05-24T18:03+0500

происшествия

узбекистан

дтп

сырдарьинская область

врачи

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Ташкент, 24 мая – Sputnik. Пять человек погибли в ДТП с участием двух легковушек в Сырдарьинской области Узбекистана. Среди жертв двое детей, сообщает государственное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД республики.По данным ведомства, столкновение автомобилями Lacetti и Nexia произошло 23 мая в 12.45 часов на 234-м километре автомобильной дороги А-376, проходящей по территории Хавастского района Сырдарьинской области.По факту произошедшего проводится расследование, причины устанавливаются.По данным МВД, количество правонарушений со смертельным исходом на дорогах в Узбекистане составляет 8,3 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. В 2021 году в стране произошло более 10 тысяч ДТП, в которых погибли около 2,5 тысячи человек, пострадали — более 9 тысяч.

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узбекистан, дтп, сырдарьинская область, врачи