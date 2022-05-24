https://uz.sputniknews.ru/20220524/video-pikin-o-buduschem-nefti-i-gaza-vysokie-tseny--eto-nadolgo-24755059.html

Видео: Пикин о будущем нефти и газа: высокие цены – это надолго

Видео: Пикин о будущем нефти и газа: высокие цены – это надолго

Почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть

2022-05-24T08:25+0500

2022-05-24T08:25+0500

2022-05-24T08:25+0500

видео

нефть

газ

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Как санкции Запада помогли России слезть с нефтяной и газовой иглы? Почему Москве больше не нужно столько валюты, как раньше? Нефтяная картель G7 – реальность или очередная бредовая фантазия западных чиновников? И почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть? Эти и другие темы обсуждаем с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нефть, газ, видео