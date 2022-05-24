https://uz.sputniknews.ru/20220524/video-pikin-o-buduschem-nefti-i-gaza-vysokie-tseny--eto-nadolgo-24755059.html
Видео: Пикин о будущем нефти и газа: высокие цены – это надолго
Видео: Пикин о будущем нефти и газа: высокие цены – это надолго
Почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть
2022-05-24T08:25+0500
2022-05-24T08:25+0500
2022-05-24T08:25+0500
видео
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24751624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f52c4bd97168d9ebdafec804d77e102d.jpg
Как санкции Запада помогли России слезть с нефтяной и газовой иглы? Почему Москве больше не нужно столько валюты, как раньше? Нефтяная картель G7 – реальность или очередная бредовая фантазия западных чиновников? И почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть? Эти и другие темы обсуждаем с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/17/24751624_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea077522b4589c7d7317871d4921081b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нефть, газ, видео
Видео: Пикин о будущем нефти и газа: высокие цены – это надолго
Почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть, обсуждаем с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.
Как санкции Запада помогли России слезть с нефтяной и газовой иглы? Почему Москве больше не нужно столько валюты, как раньше?
Нефтяная картель G7 – реальность или очередная бредовая фантазия западных чиновников? И почему миру пора привыкать к высоким ценам на газ и нефть?
Эти и другие темы обсуждаем
с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным.